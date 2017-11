Nasdaq Riga vadītāja: Uzņēmumi izrāda interesi par akciju kotāciju biržā

Viņa prognozēja, ka Madara Cosmetics, kura akcijas no piektdienas iekļautas Nasdaq Riga alternatīvajā tirgū First North, noteikti būs sekotāji. «Ir uzņēmumi, kuri ļoti aktīvi par to ir interesējušies un principā jau realizē savus mērķus, tāpēc [arī citu uzņēmumu ieešana biržā] būs noteikti,» sacīja Auziņa-Melalksne.

Tāpat viņa norādīja - ja līdz šim valdīja priekšstats, ka birža pamatā ir piemērota ļoti lieliem uzņēmumiem, Madara Cosmetics ir iezīmējusi, ka birža ir piemērota arī mazākiem uzņēmumiem, kādu Latvijā un Baltijā ir ļoti daudz.

«Man ir ļoti pozitīvs priekšstats par biržas attīstību nākotnē gan Latvijā, gan Igaunijā, gan arī Lietuvā, jo es redzu, ka ienāk uzņēmumi, kas no nulles ir izveidoti pēdējo 10-20 gadu laikā, kuriem ir jauna vadības komanda, kuriem ir labi izglītoti akcionāri, kā arī uzņēmumi, kuriem ir augsti ētikas standarti,» teica Auziņa-Melalksne.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka piektdien Madara Cosmetics akcijas iekļaus biržas Nasdaq Riga alternatīvajā tirgū First North. Kopumā biržas alternatīvajā tirgū iekļaus līdz šim emitētās 3 214 800 Madara Cosmetics akciju 0,1 eiro nominālvērtībā.

First North ir alternatīvais tirgus, kuru pārvalda Nasdaq grupas biržas. Alternatīvajam tirgum nav Eiropas Savienības regulētā vērtspapīru tirgus statusa. First North tirgū iekļautajiem uzņēmumiem ir saistoši First North noteikumi, taču uz tiem nav attiecināmas regulētajā tirgū iekļautajiem uzņēmumiem noteiktās prasības. First North izvirzītās prasības ir mērenākas nekā Baltijas regulētajā vērtspapīru tirgū, tādēļ investīciju riska pakāpe First North ir augstāka.