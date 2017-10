Papildināta - 20 vērtīgākie uzņēmumi Latvijā

Publiskots Prudentia un Nasdaq Riga veidotais ikgadējais Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101. Arī šogad par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu atzīta AS Latvenergo, kura 2017. gada topā uzrādīja vērtības pieaugumu 34 % apmērā, salīdzinot ar pērno gadu.

AS Latvenergo valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs: «Enerģētika ir ļoti dinamiska un šādos apstākļos būtiska nozīme ir nepārprotami iezīmētai un skaidrai koncerna stratēģijai – diversificēt savu darbību, aptvert jaunu tirgu un biznesa jomu apvāršņus, kļūstot par modernu enerģētikas kompāniju. Citiem vārdiem, mūsu stratēģijas būtība ir – solis tālāk. Ja iepriekš mēs nostiprinājām savas pozīcijas Baltijā tradicionālajos mūsu biznesa segmentos, tad tagad lūkojamies uz produktu diversifikāciju, inovācijām, digitalizāciju un jaunām tehnoloģijām. Tāds ir mūsu iezīmētais ceļš uz turpmāko attīstību un panākumiem».

Lattelecom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis: «Lattelecom vērtības pieaugums 4% apmērā un kāpums uz 6. vietu Latvijas vērtīgāko uzņēmumu topā sasniegts, pateicoties pārdomātai stratēģijai un izcilam komandas darbam. Mums ir vienlīdz svarīgi trīs virzieni – pamatbiznesa stiprināšana, efektivitāte un jaunā biznesa audzēšana, kas devis rezultātu. Turpināsim investēt TV saturā, interneta tīkla kvalitātē, lietu interneta attīstība, mākslīgā intelektā, lielajos datos un citos jaunos virzienos. Šogad esam kļuvuši par stratēģisko partneri Altum akcelerācijas fondiem, tādējādi palīdzēsim attīstīt start-up ekosistēmu Latvijā un visā reģionā. Mūsu stratēģijas daļa ir veidot sinerģijas ar jaunuzņēmumiem agrāk nekā citi tehnoloģiju uzņēmumi.»



Uzrādot būtisku vērtības pieaugumu, AS Latvenergo gandrīz divreiz apsteidz Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 saraksta otru vērtīgāko uzņēmumu AS Latvijas valsts meži. Pirmo reizi Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 vēsturē AS Latvijas valsts meži pakāpusies līdz 2. vietai, sasniedzot 893,1 milj. eiro lielu vērtējumu.

TOP101 saraksta 3. vietā ierindojas šā gada vērtības pieauguma līderis SIA Mikrotīkls ar 689,3 miljonu eiro novērtējumu, kas ir par 65% vairāk nekā pērn. SIA Mikrotīkls var dēvēt par pēdējos gados visstraujāk augošo uzņēmumu Latvijā, jo tam izdevies 10 gadu laikā Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 pakāpties no 51.vietas uz 4.vietu, vairāk nekā 11 reizes pieaudzējot savu vērtību.

«Veidojam TOP101 jau 12 gadus un ir liels prieks par tādiem notikumiem Latvijas ekonomikā, kas pozitīvi ietekmējuši arī Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 kopējo vērtību. Tā gada laikā ir pieaugusi no 15,7 miljardiem eiro līdz 17,6 miljardiem eiro jeb par 12%. Īpaši jāizceļ vērtības pieaugums pārstrādes rūpniecībai industriālo preču jomā 34% apmērā. Latvenergo ar iespaidīgu vērtības kāpumu ir nostiprinājusies Latvijas vērtīgākā uzņēmuma statusā, un vienlaikus kļuvusi par Baltijas trešo vērtīgāko kompāniju,» pauda gandarījumu Prudentia valdes priekšsēdētājs Kārlis Krastiņš.

«Uzņēmuma ilgtermiņa izaugsme ir cieši saistīta pārvaldības praksi un veiksmīgu uzņēmuma padomes darbu,» uzsvēra Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne. «Pēdējā gada laikā ir panākts būtisks uzlabojums valsts uzņēmumu pārvaldības jomā. Ir uzlabojies uzņēmumu caurspīdīgums, pieejamās informācijas apjoms un līdz ar to atskaitīšanās sabiedrībai par sasniegtajiem rezultātiem. Tas

savukārt ir veicinājis gan lielāku atbildību uzņēmumu padomes līmenī, gan valsts distancēšanos no šiem uzņēmumiem, jo neatkarīgajiem padomes locekļiem ir jāveido vismaz puse no padomes sastāva lielākajos valsts uzņēmumos. Manuprāt, minētās pārmaiņas ir veicinājušas diskusiju par labas pārvaldības nozīmi arī privātajā sektorā, kas savukārt palielina Latvijas konkurētspēju kopumā.»

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 ir sabiedriski nozīmīga iniciatīva, kuru kopš 2006. gada īsteno Prudentia un Nasdaq Riga. Šīs iniciatīvas pamatā ir vēlme rosināt sabiedrībā diskusijas par uzņēmumu vērtību korelācijā ar labu korporatīvo pārvaldību kā vienu no vērtību ietekmējošiem faktoriem. Vērtīgāko uzņēmumu saraksts tiek veidots sadarbībā ar Firmas.lv. kā informatīvo resursu. Sākot ar šo gadu informāciju par aktuālajiem Latvijas vērtīgāko uzņēmumu rezultātiem pieejama ne tikai TOP 101 informatīvajā resursā top101.lv, bet arī Firmas.lv platformas uzņēmumu profilā.