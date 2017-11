Papildināta - Madara Cosmetics: Sākas jauns posms uzņēmuma attīstībā

Šogad šis ir otrais jaunais uzņēmums First North Baltijas akciju sarakstā.

Madara Cosmetics akciju kotācija biržā tiek uzsākta pēc uzņēmuma akciju publiskā piedāvājuma, kas noslēdzās 2017. gada 3. novembrī. Apjoms pieprasījumam pēc akcijām pārsniedza piedāvāto apjomu 2.6 reizes. Visas šobrīd uzņēmuma emitētās akcijas tika iekļautas Nasdaq First North Baltijas akciju sarakstā.

Uzņēmums Madara Cosmetics dibināts 2006. gadā un ir celmlauzis dabīgās kosmētikas segmentā vietējā tirgū. Uzņēmumam pieder viena no modernākajām kosmētikas ražotnēm Ziemeļeiropā ar savu pētniecības-izstrādes nodaļu un laboratoriju, un visa produkcija tiek ražota Latvijā, nodrošinot 100% kontroli pār visiem ražošanas posmiem. Gan izejvielas, gan kosmētikas formulas ir ECOCERT/Cosmos sertificētas, un arī ražošanas procesi sertificēti saskaņā ar starptautiskajiem GMP un ISO standartiem.

«Akciju publisko piedāvājumu izteicām ar pārliecību, ka dodamies pareizā virzienā. Sākas jauns posms uzņēmuma attīstībā. Šis solis palīdzēs īstenot mūsu stratēģiju un sasniegt mērķus ātrāk un augstākā līmenī. Esam gandarīti par iespējām un potenciālu, ko uzņēmumam paver jaunu investoru piesaiste,» pauda pārliecību Madara Cosmetics valdes loceklis un līdzīpašnieks Uldis Iltners.

«Madara Cosmetics ir uzņēmums, kas domā un realizē savu attīstības vīziju atšķirīgi no citiem uzņēmumiem. Kompānijas pārliecinošā debija First North tirgū, ne tikai piesaistot jaunu akciju kapitālu, bet arī uzrunājot vairāk kā 700 investorus, ir tam spilgts apliecinājums,» pauda gandarījumu Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne. «Mēs sveicam Madara Cosmetics un tās akcionārus ar šo nozīmīgo soli. Esam gandarīti, ka uzņēmums, kura saknes ir Latvijā, ir izvēlējies Nasdaq Riga un Baltijas kapitāla tirgu par savas izaugsmes platformu.»

«Ir liels prieks redzēt pieaugošu interesi Baltijas privāto un institucionālo investoru lokā par tādiem augošiem maziem un vidējiem uzņēmumiem kā Madara Cosmetics. Šis ir pirmais sākotnējais publiskais piedāvājums jeb IPO biržas Nasdaq Riga First North tirgū un ir pierādījums, ka Latvijas uzņēmumi ar pārliecinošu biznesa stratēģiju, rūpīgi veidotām investoru attiecībām un caurskatāmu pārvaldību, ir spējīgi veiksmīgi piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgū, lai paplašinātu savu darbību un atpazīstamību ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs,» uzsvēra LHV Bank institucionālo tirgu vadītājs Ivars Bergmanis.

Par savu First North Sertificēto konsultantu kompānija Madara Cosmetics ir izvēlējusies LHV Bank, kas bija IPO organizētāja.

Alternatīvais tirgus First North sniedz iespējas augošiem uzņēmumiem piesaistīt kapitālu attīstībai un veicināt savu atpazīstamību. Salīdzinot ar regulētā tirgus prasībām, alternatīvā tirgus prasības ir mērenākas, tādējādi augošiem uzņēmumiem ir vieglāk kļūt publiskiem. First North tirgus sniedz iespēju investoriem piedalīties uzņēmuma izaugsmes stāstā, ieguldot savus brīvos līdzekļus produktīvās investīcijās. Savukārt uzņēmumiem First North ir pirmais solis ceļā uz regulēto tirgu.

Par Nasdaq First North First North ir alternatīvais vērtspapīru tirgus, kuru organizē un pārvalda Nasdaq Ziemeļvalstu un Baltijas biržas. Alternatīvajam tirgum nav Eiropas Savienības regulētā vērtspapīru tirgus statusa. First North tirgū iekļautajiem uzņēmumiem ir jāievēro First North noteikumi un uz tiem neattiecas prasības, kas noteiktas regulētajam vērtspapīru tirgum. Investīcijas alternatīvajā tirgū var nest lielāku peļņu, taču investīciju riska pakāpe ir augstāka.

