United Partners Advisory kļuvis par Baltijas First North sertificēto konsultantu

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) paziņo, ka ar 13. oktobri Igaunijas finanšu konsultāciju kompānija United Partners Advisory kļūst par Baltijas Sertificēto konsultantu First North tirgū. Šī statusa iegūšana ļauj United Partners Advisory konsultēt potenciālos First North uzņēmumus visās trijās Baltijas valstīs.

Nasdaq Baltic First North ir alternatīvais tirgus, kas sniedz iespējas augošiem uzņēmumiem piesaistīt kapitālu attīstībai un veicināt savu atpazīstamību. Salīdzinot ar regulētā tirgus prasībām, alternatīvā tirgus prasības ir mērenākas, tādējādi augošiem uzņēmumiem ir vieglāk kļūt publiskiem. Sertificētā konsultanta uzdevums ir sniegt uzņēmumam atbalstu sagatavošanās procesā, kā arī vēlāk nodrošināt, lai uzņēmums izpilda First North noteikumu prasības.

«Priecājos, ka interese par First North tirgu ir pieaugusi gan starp uzņēmumiem, kuri vēlas nokļūt publiskajā tirgū, gan arī Sertificēto konsultantu vidū,» pauda Kaarel Ots, Nasdaq Tallinn vadītājs. «Pēdējā laikā mēs biržā īpašu uzmanību pievēršam tam, lai mazie un vidējie uzņēmumi būtu informēti par ieguvumiem, ko sniedz biržas alternatīvais tirgus First North. Te lielu lomu spēlē Sertificētie konsultanti, kuri palīdz uzņēmumiem spert pirmos soļus kapitāla tirgū. Esmu pārliecināts, ka United Partners, kas pavisam nesen arī paši mēroja ceļu uz First North, kļūs par izcilu konsultantu potenciālajiem First North uzņēmumiem.»

«Pateicoties vietējiem un globālajiem medijiem, kas atspoguļoja First North tirgus izaugsmi Zviedrijā, daudzi mūsu klienti sākuši interesēties par uzņēmuma kotēšanu. Mēs dzīvojam valstī ar visattīstītāko investīciju kultūru un vēlamies, lai uzņēmumu kotēšana kā tendence kļūst aktuāla arī šeit,» sacīja Glen Madis, United Partners Advisory Investoru attiecību nodaļas vadītājs. «First North sniedz lielisku iespēju vidēja izmēra uzņēmumiem piekļūt kapitāla tirgiem. Ja uzņēmums spēj veiksmīgi strādāt, tam, visticamāk, ir pozitīva ietekme arī uz publisko tēlu. Tāpat tirdzniecība First North tirgū sagatavo uzņēmumu potenciālajai kotēšanai biržas oficiālajā sarakstā.»

Sertificētā konsultanta statuss tiek piešķirts uzņēmumiem ar atbilstošu pieredzi biznesa konsultāciju vai finanšu starpniecības jomā. Pilns First North Sertificēto konsultantu saraksts pieejams biržas mājaslapā: nasdaqbaltic.com.

Par United Partners Advisory United Partners sniedz finanšu konsultāciju pakalpojumus jau kopš 2003. gada, konsultējot vairāk nekā 70 uzņēmumus ar kopējo darījumu vērtību, kas pārsniedz 700 miljonus eiro. Kompānijas pakalpojumi ietver četrus darbības virzienus: uzņēmumu apvienošanās un pārņemšana (M&A), uzņēmumu finanšu vadība, citas konsultācijas un konsultāciju pakalpojumi jaunizveidotiem uzņēmumiem. United Partners galvenais birojs ir Igaunijā un caur sadarbības partneriem ir pārstāvēts arī Latvijā un Lietuvā.