Drīz uzsāks jauno līgumu slēgšanu ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem

Novembra beigās līgumus plānots izsūtīt primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, pēc tam arī sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu un stacionāro pakalpojumu sniedzējiem.

Administratīvā sloga mazināšanas nolūkā primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas līgumu turpmāk plānots slēgt trīs gadu periodam. Lai informētu par finansējumu nākamajam gadam, NVD ik gadu pēc likuma par valsts budžetu izsludināšanas katram līgumpartnerim sūtīs finanšu paziņojumu. Savukārt, 2018.gada prognozējamo finansējumu NVD norādīs gan līguma pavadvēstulē, gan pēc budžeta pieņemšanas ar mērķi nodrošināt pārejas periodu. Līdzšinējā kārtība paredzēja ikgadēju līguma grozījumu veikšanu vai līguma noslēgšanu no jauna.

Ņemot vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem** obligāta vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas (turpmāk - E-veselības sistēma) lietošana ārstniecības iestādēm un aptiekām ir jāuzsāk no 2018.gada 1.janvāra***, E-veselības sistēmas lietošanas līguma noslēgšana ir priekšnosacījums, lai ārstniecības iestāde varētu noslēgt līgumu par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Līdz šim E-veselības sistēmas lietošanas līgumu ir noslēguši 100 % stacionāro pakalpojumu sniedzēju, 60 % ambulatoro pakalpojumu sniedzēju, 42 % ģimenes ārstu prakšu un 97 % aptieku.

Jau ziņots, ka 2018.gadā plānots būtisks veselības nozares budžeta palielinājums, kas ievērojami uzlabos veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī palielinās ārstniecības personu darba samaksu. Valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojuma apjoma palielinājuma rezultātā plānots, ka gaidīšanas rindas samazināsies par 15% salīdzinājumā ar 2017.gadu. Savukārt ārstu un funkcionālo speciālistu vidējo darba samaksu no 859 eiro līdz 1125 eiro mēnesī, ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistentiem - no 537 eiro līdz 675 eiro mēnesī, bet ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām - no 400 eiro līdz 450 eiro mēnesī.

Būtisks finansējuma palielinājums - par 553 eiro mēnesī - plānots arī ģimenes ārstu praksēm. Kapitācijas naudas pieaugumu ģimenes ārstu praksēm plānots palielināt no 1,25 līdz 1,60 par vienu praksē reģistrētu pacientu. Kapitācijas naudas pieaugumu plānots īstenot, palielinot ģimenes ārstu bruto darba samaksu līdz 1125 eiro mēnesī (šobrīd 859 eiro), palielinot prakses finansējumu par 150 eiro, daļēji integrējot esošo kvalitātes maksājumu kapitācijas naudā 55,10 eiro mēnesī, kā arī nodrošinot prakses reģistratora darba samaksas palielinājumu.