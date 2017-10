Veselības nozares finansējums nākamgad sasniegs 1,014 miljardus eiro

Papildu pieejamais finansējums tiks ieguldīts veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai, kā arī ārstniecības personu atalgojuma konkurētspējas palielināšanai.

Šulca norādīja, ka 2018.gadā papildu 13,2 miljoni eiro tiks novirzīti onkoloģijas jomai, ļaujot nodrošināt ārstu konsultācijas, diagnostiskos izmeklējumus un ārstēšanu vairāk nekā 137 000 pacientu, kā arī vairāk nekā 29 000 pacientu kompensējamos medikamentus.

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai paredzēts novirzīt papildu 28,6 miljonus eiro, tostarp ambulatorajai aprūpei - 12,6 miljonus eiro. Tādējādi tiks palielināts valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu apjoms par 434 800 un samazinātas gaidīšanas rindas uz pakalpojumu saņemšanu par 15% salīdzinājumā ar 2017.gadu. Plānots, ka tas ļaus samazināt arī ambulatoro izmeklējumu un terapijas gaidīšanas rindu garumu par 16,2 dienām, salīdzinot ar 2017.gada sākumu, savukārt ambulatoro speciālistu pakalpojumu gaidīšanas rindu garumu par 40,2 dienām - no 100,48 līdz 60,28 dienām.

Pēc Šulcas paustā, plānots, ka dienas stacionārā sniegtajiem pakalpojumiem gaidīšanas rindu garuma samazinājums pēc papildu finansējuma piešķiršanas nākamgad plānots par 40% jeb 162,8 dienām - no 407 uz 244,2, savukārt ambulatoro rehabilitācijas rindu garums saruks par 200 dienām, proti, no 502 līdz 302.

Nākamgad paredzēts par 1175 operācijām palielināt endoprotezēšanas operāciju skaitu, tādējādi gada laikā pakalpojumu nodrošinot 25 000 pacientu.

Tāpat papildu finansējums nākamajā gadā ļaus atvērt 11 diabēta apmācību kabinetus universitātes slimnīcās un reģionālajās slimnīcās, kā arī sākt jaunu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, piemēram, apmaksāt aknu transplantācijas operācijas pieaugušajiem un aortālā vārstuļa transkatetrālo implantāciju. Līdz šim valsts apmaksāja aknu transplantāciju tikai bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Tāpat uzlabojumi gaidāmi infekciju slimību ārstēšanas jomā - plānots par aptuveni 200 palielināt C hepatīta pacientu skaitu, kuriem tiek nodrošināta medikamentozā ārstēšana, kā arī par 1500 pacientiem palielināt HIV/AIDS pacientu skaitu, kuriem tiks nodrošināta valsts apmaksāta ārstēšana.

VM informē, ka paredzēts arī zāļu kompensācijas apjoma palielinājums Krona slimības, čūlainā kolīta un psoriāzes pacientiem, tāpat papildu līdzekļi piecu miljonu eiro apmērā tiks novirzīti reto slimību diagnostikai un ārstēšanai.

Savukārt primārās veselības aprūpē paredzēts palielināt ģimenes ārstiem kapitācijas naudu par 28% no 1,25 eiro līdz 1,60 eiro par vienu reģistrētu pacientu, kopējos ģimenes ārstu prakses ieņēmumus palielinot par 553 eiro mēnesī. Papildus ģimenes ārstu kvalitātes maksājumu sistēmas reformai paredzēts novirzīt četrus miljonus eiro. Savukārt zobārstniecības pakalpojumu pieejamības uzlabošanai bērniem, paredzēts palielināt tarifus par 32%.

Tāpat nākamgad paredzēts palielināt ārstu un funkcionālo speciālistu darba samaksu no 859 eiro līdz 1125 eiro mēnesī, ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistentiem no 537 eiro līdz 675 eiro mēnesī, bet ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām - no 400 eiro līdz 450 eiro mēnesī.