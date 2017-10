Cerot uz lētākām ogām un gurķiem

No nākamā gada uz trīs gadiem Latvijai raksturīgajiem svaigajiem augļiem, ogām un dārzeņiem piemēros samazināto PVN likmi 5% apmērā, paredz grozījumi likumā par pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Lauksaimnieki valdības pieņemto lēmumu vērtē atzinīgi. Kā norāda Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes loceklis, asociācijas Latvijas Dārznieks vadītājs Jānis Bērziņš, ieguvumi būs vairāki. Līdz šim PVN norēķinu termiņš bija īsāks par to laiku, kurā ražotāji saņēma naudu no tirgotājiem, līdz ar to tas bija liels finansiāls slogs. J. Bērziņš cer, ka PVN likmes samazināšana ļaus samazināt ēnu ekonomiku un veicinās mazo ražotāju iznākšanu no pelēkās zonas.

Par pieņemto lēmumu gandarījumu pauž arī citi nozarē strādājošie. SIA Dimdiņi īpašnieks Normunds Audzišs teic, ka tas ir fantastisks rezultāts, un viņš cer, ka plānotais tiks īstenots. «Tas paredzēts uz izmēģinājuma laiku trīs gadi, un es saskatu lielas iespējas. Galvenais ieguvums, ka mūsu vietējie ražotāji tiek nostādīti vienādās attiecībās ar Polijas, Spānijas un citu valstu ražotājiem, kur PVN likme nav tik liela,» vērtē N. Audzišs.

Savukārt banku pārstāvji, vērtējot makroekonomiskos ieguvumus, pauž skepsi par PVN samazinājumu. Swedbank ekonomiste Agnese Buceniece uzskata, ka samazinātās PVN likmes ieviešana svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem tautsaimniecībai kopumā pienesumu diez vai dos. Lauksaimniecības loma tās struktūrā ir neliela, kopā ar mežsaimniecību tie ir ap 3% no kopējās tautsaimniecības, attiecīgi dārzeņu, augļu un ogu ražošana veido vēl mazāku daļu, tāpēc būtiski ietekmēt ekonomikas izaugsmi nevar. Taču pircēji būs ieguvēji, jo cenas veikalos būs zemākas, bet diezin vai būs redzamas būtiskas cenu izmaiņas piemājas tirdziņos. A. Buceniece uzskata, ka pēc šī lēmuma valsts budžetā nodokļos ienāks mazāk naudas, kas būs jāatrod citur. Savukārt ražotāji iegūs vien tad, ja iedzīvotāji sāks būtiski vairāk iegādāties viņu audzētos produktus.

