Holdingi paliks dārgāki

To rāda AS BDO Latvija veiktais pētījums, salīdzinot pašreizējo un jauno nodokļu režīmu attiecībā uz holdingiem, ceturtdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.



AS BDO Latvia partneris Jānis Zelmenis atzīst, ka pašlaik visiem uzņēmējiem ir jāgatavojas pārmaiņām, kuras nesīs nodokļu reforma, sākot ar 2018. gadu. «Analizēt, kādas kustības īstenos Latvijā reģistrētie holdingi pašlaik, kamēr vēl nav valdībā akceptēti jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa normu piemērošanas noteikumi, vēl ir pāragri, tomēr iespējamie virzieni ir skaidri,» uzsver J. Zelmenis.

Viņš norāda, ka Latvija līdz šim ir bijusi viena no holdingu izvietošanai pievilcīgākajām ES valstīm, bet pakāpeniski notiekot šīs izcilās platformas demontāža. «Latvijas nosacījumi holdingiem līdz brīdim, kamēr tika ierobežota zaudējumu pārnešana un ierobežotas iespējas, paaugstinot prasību latiņu termiņuzturēšanās atļauju saņēmējiem, būtībā bija un joprojām daļēji arī ir tikpat labi, kādi tie ir holdingu lielvalstij Eiropā – Nīderlandei, taču no 2018. gadā Latvija pārstās būt par konkurenti,» pētījuma secinājumu rāda J. Zelmenis. Viņaprāt, būtiska nosacījumu maiņa holdingiem Latvijā ir izdevīga konkurentvalstīm, kas var papūlēties pārvilināt daļu no holdingiem, kas darbojās Latvijā.

