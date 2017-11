No nākamā gada būtiskas izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā

Noteikumi neparedz izmaiņas paziņojuma par fiziskajām personām izmaksātajām summām veidlapā, bet ir precizēti paziņojumā norādāmie ienākumu veidi un to kodi. No nākamā gada 1. janvāra dividendes, dividendēm pielīdzināms ienākums un nosacītās dividendes ir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekams ienākums, savukārt tās nav apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli tādā gadījumā, ja nodoklis jau ir samaksāts uzņēmuma līmenī – samaksājot uzņēmuma ienākuma nodokli.

Tāpat ar iedzīvotāju ienākuma nodokli no nākamā gada nav apliekams ienākums no likvidācijas kvotas, ja Latvijas Republikā ir samaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu, vai ārvalstī ir samaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis vai tam pielīdzināms nodoklis, kā arī gadījumā, ja ārvalstī no likvidācijas kvotas ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis vai tam pielīdzināms nodoklis. Attiecīgi noteikumos iekļauti precizējumi attiecībā uz dividendēm.

Izmaiņas no nākamā gada 1. janvāra būs arī attiecībā uz izložu un azartspēļu laimestiem. Laimesta daļa, kas pārsniedz 3000 eiro (izņemot preču un pakalpojumu loteriju laimestus), ir ar nodokli apliekams ienākums, no kura ienākuma izmaksātājam ir pienākums ieturēt iedzīvotāju ienākuma nodokli ienākuma izmaksas vietā, iemaksāt to budžetā un nosūtīt paziņojumu par fiziskajām personām izmaksātajām summām Valsts ieņēmumu dienestam.