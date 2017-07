Nodokļu izmaiņas: Reforma ir neizbēgama

To intervijā DB stāsta Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) viceprezidente Lienīte Caune.

Fragments no intervijas:

Ko īsti nozīmē piedāvātā reforma?

Tā nozīmē ne tikai ienākuma nodokļu, gan arī patēriņa nodokļu izmaiņas, turklāt to rezultātā nav zaudētāju. Ieguvēji ir visi. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) reformas rezultātā šī nodokļa likme darba ņēmējiem ar ienākumu līdz 3750 eiro mēnesī būs 20% pašreizējo 23% vietā, turklāt mazo ienākumu saņēmējiem ar šo nodokli neapliekamais minimums tiks vairāk nekā divkāršots – līdz 250 eiro mēnesī par pašu maksātāju un tikpat liels par katru apgādājamo – bērnu, skolnieku, studentu. Rezultātā darba ņēmēju maciņos būs vairāk naudas, kuru varēs izmantot dažādu preču un pakalpojumu iegādei. Tautsaimniecībā pieaugs pieprasījums, un tas radīs priekšnosacījumu IKP izaugsmei, kas pēc vairāku analītiķu provizoriskām aplēsēm varētu svārstīties ap 5%.

Lai arī uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likme tiek paaugstināta līdz 20% pašreizējo 15% vietā, tomēr jārēķinās, ka pašlaik vēl fiziskām personām dividenžu saņemšana tiek aplikta ar 10% IIN, tādējādi nodokļu reformas rezultātā fiziskā persona – kapitāldaļu īpašnieks saņems vairāk. Vienkāršs piemērs. Uzņēmuma peļņa ir 100 eiro – pašlaik par to jāsamaksā 15% liels UIN – 15 eiro, turklāt atlikusī summa – 85 eiro, ko saņem fiziskā persona, tiek aplikts ar 10% lielu IIN – 8,5 eiro. Rezultātā šī uzņēmuma īpašnieks dividendēs saņem 76,5 eiro, savukārt pēc nodokļu reformas šī summa būs 80 eiro, jo jāsamaksā būs tikai UIN 20% apmērā (20 eiro), bet vairs nav jāmaksā IIN par dividenžu saņemšanu. Pie tam, pašlaik UIN ir jāmaksā par peļņu, neatkarīgi no tā, vai to reinvestē uzņēmuma attīstībā vai arī sadala dividendēs, savukārt pēc reformas – šis nodoklis būs jāmaksā tikai tad, ja peļņa tiek samaksāta dividendēs. Būtiski, ka vairāk nebūs jāveic arī UIN avansa maksājumi, un tas ir nozīmīgs naudas plūsmas faktors uzņēmumiem.

Bet ir bažas par to, ka var būt arī lieli zaudētāji, jo tiks atceltas faktiski visas esošās UIN atlaides!

Sākotnēji tādas bažas arī varēja būt, taču pašlaik tām vairs nav pamata, jo ir ņemtas vērā iebildes gan no lieliem uzņēmumiem, gan arī investoriem. Būs pārejas periods un visi, kuriem pienāksies attiecīgās atlaides, tādas saņems.

