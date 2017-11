Notāri atklāj jaunu apkrāpšanas shēmu

Zvērināta notāre, kas praktizē Rīgā, atklājusi shēmu, kurā kāda persona apkrāpj cilvēkus, apsolot aizdot naudu un iekasējot maksu it kā par līguma noformēšanai nepieciešamajiem izdevumiem pie notāra. Kā stāsta Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētāja Sandra Stīpniece, tā ir pavisam jauna pieeja – norādīt kāda konkrēta notāra vārdu un viņa prakses adresi kā darījuma noslēgšanas vietu, maldīgi liekot otrai pusei domāt par notāra klātbūtni līguma sastādīšanā un darījuma konsultēšanā, tādējādi radot papildu uzticamības faktoru.

«Krāpniecisko darbību īstenotāji saviem upuriem norāda konkrēta zvērināta notāra vārdu un biroju kā aizdevuma darījuma noslēgšanas vietu. Tomēr pie notāra neviens ne telefoniski, ne elektroniski, ne klātienē šādus darījumus nav pieteicis, dokumenti nav iesniegti un nav veikts pat pieraksts uz pieņemšanu,» stāsta Sandra Stīpniece.

Krāpnieciskā darbība tika atklāta šīs vasaras vidū, kad notāra birojā vērsās cilvēki – krāpniecības upuri – ar jautājumiem par neeksistējošu pierakstu. «Sākumā bija šķitis, ka cilvēki vienkārši kļūdaini ieradušies un patiesībā viņiem ir pieraksts pie cita notāra citā birojā. Tomēr, sīkāk iztaujājot ieradušās personas, tika konstatēts, ka visi norāda vienu un to pašu personu, kura apsolījusi aizdot naudu, un vienādi veikuši dažādu summu – no 50 līdz 100 EUR – pārskaitījumu uz kādas pavisam citas personas kontu it kā līguma noformēšanai nepieciešamo izdevumu samaksai.

Visām šīm personām notārs ir ieteicis vērsties policijā, arī LZNP ir sniegusi informāciju atbildīgajiem policijas darbiniekiem. Kopumā pie konkrētā notāra līdz šim vērsušās 6 personas, un pēdējais no šīs krāpniecības upuriem bija ieradies 25. septembrī.