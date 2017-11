Pensiju nedrīkst mantot naudā

Tajā pašā laikā labklājības ministrs Jānis Reirs, kura vadītā ministrija ir valsts sociālās apdrošināšanas budžeta turētāja, kategoriski iebilst pret jebkādu valsts fondēto pensiju mantošanu. Jāatgādina, ka Saeimas deputātu vairākums pirmajā lasījumā nobalsoja par iespēju mantot 2. pensiju līmeņa kapitālu. To komentējot, J. Reirs bilst, ka šī nebūs pirmā reize, kad Labklājības ministrijai būs jātiek galā ar politisku lēmumu sekām.

Jāuzsver, ka pensiju kapitāla mantošanas iespējas gan attiektos tikai uz tiem gadījumiem, kad potenciālais pensijas saņēmējs nomirst, nesasniedzot pensijas vecumu. Līdz ar to tas varētu attiekties uz 4000 cilvēkiem gadā.

DB aptaujātie eksperti ir vienisprātis, ka 2. līmeņa pensiju kapitāls nav pielīdzināms privātajam 3. pensiju līmeņa kapitālam, līdz ar to tā izmaksāšana mantiniekiem naudā nav pieļaujama. Tajā pašā laikā daļa ekspertu uzskata, ka 2. līmeņa pensiju kapitāls vispār nav mantojams, taču daļa uzskata, ka to būtu iespējams ieskaitīt mantinieku pensiju kapitālā. Te gan jāpiebilst, ka saskaņā ar ekspertu teikto Latvijas trīs līmeņu pensiju sistēma nav tā dizainēta, lai 1. un 2. pensiju līmenis būtu mantojams. Ja ievieš 2. līmeņa mantošanu, tad naudas daudzums solidārajā pensiju sistēmā sarūk.

J. Reirs skaidro, ka 2. pensiju līmenis atšķirībā no 3. pensiju līmeņa ir publisks, to veido nevis privātas iemaksas, kā tas ir ar 3. pensiju līmeni, bet gan zināms procents no obligātajām valsts noteiktajām sociālajām iemaksām. Līdz ar to gan 1., gan 2. pensiju līmenis abi kopā veido vienu vecuma pensiju, kas iekļaujas kopējā solidārajā pensiju sistēmā, no kuras tiek maksātas pensijas esošajiem pensionāriem.

