Mana pieredze: Auna zirņus pārvērš krekeros

SIA Jolle ražo auna zirņu krekerus ar zīmolu Krippu, ar ko vēlas iekustināt uzkodu segmentu ar veselīgāku alternatīvu jau ierastajiem produktiem

Ideja par šo biznesu radusies, sakrītot vairākiem faktoriem. «Es nevaru ēst govs piena proteīnu, jo mans organisms to nepanes. Ar to var sadzīvot, bet jāsaprot – kā. Ir jāpiedomā, ko ēdu. Līdz ar to radās jautājums, kā to aizstāt,» saka Jolanta Māziņa, Krippu ražotāja SIA Jolle valdes locekle. Viņa sāka pētīt, kādi produkti bez gaļas un piena vēl satur olbaltumvielas. Viņas skatījumā zirņi un pākšaugi ir ideāla alternatīva, bet šie produkti ir grūti pagatavojami – tie jāmērcē un jāmāk pagatavot. Viņas mērķis bija radīt veselīgu produktu, ko var piedāvāt gan bērniem, gan sirmgalvjiem; pircējiem nebūtu vajadzīga lupa, lai izlasītu sastāvu uz tā iepakojuma. Viņa priecājas, ka izdevies radīt produktu, kurā nav alergēnu, nav pievienots cukurs un raugs. Jolantas skatījumā šie krekeri ir alternatīva jau zināmajām sāļajām uzkodām, konditorejas un tradicionālo miltu izstrādājumiem, konfektēm, sukādēm.

Ražotnes izveidē ieguldīti 165 tūkst. eiro, tostarp Lauku atbalsta dienesta (LAD) līdzfinansējums – 36,7 tūkst. eiro.

Tikko produkti nonākuši Rimi hipermārketos un veikala Stockmann plauktā, drīz ar tiem ir iecerēts nokļūt arī Sky un citās mazumtirdzniecības vietās.

Visu rakstu Auna zirņus pārvērš krekeros lasiet 2. maija laikrakstā Dienas Bizness.