Mana pieredze: Nīderlandes pieredzi atved uz Latviju

SIA Latvia Packing piedāvā industriālā iepakojuma risinājumus. Uzņēmums ražo koka paletes, kastes u.tml. «Vairāk koncentrējamies uz nestandarta risinājumiem. Šī niša Latvijā bija brīva, tajā es pats agrāk darbojos Nīderlandē. Mēģinu šo biznesa ideju no ārzemēm atvest uz Latviju un te iedzīvināt,» stāsta Kaspars. Nīderlandē viņš dzīvoja un strādāja astoņus gadus. Brīdī, kad Latvijā sākās ekonomiskā krīze, Kaspars bija tikko pabeidzis augstskolu un gribēja uz gadu kaut kur aizbraukt izvēdināt galvu. Vēlāk, domājot par karjeru Nīderlandē, viņš sāka strādāt kompānijā Meilink BV, kas ir 145 gadus vecs ģimenes uzņēmums, kas nodarbojas ar industriālo iepakošanu. «Sāku no pašas apakšas, kā parasts strādnieks. Laikam darba devējs saskatīja manī mērķtiecību un sūtīja mācīties. Tā es pakāpos pa karjeras kāpnēm līdz pārdošanas un iepirkšanas daļas vadītāja amatam, jau sāku vadīt sarunas ar vietējām kompānijām holandiešu valodā. Taču jutu, ka pēdējos gados savā veidā stagnēju. Pēc rakstura esmu tāds, kam vajag visu laiku augt un kaut ko jaunu,» teic Kaspars. Līdz ar to viņam radās doma par savu biznesu – Latvijā.

«Nevaru teikt nevienu sliktu vārdu ne par Nīderlandi, ne darba kolektīvu. Viss bija kārtībā, bet apstājos savā izaugsmē, un sievai nedaudz pietrūka ģimenes. Holandiešiem ir tāds teiciens «Oost west, thuis best» jeb «Uz rietumiem vai austrumiem, mājās ir vislabāk». Lai cik gudrs es būtu un kādā amatā strādātu, Nīderlandē es vienmēr būšu iebraucējs. Tāpat dēlam vajadzēja sākt iet pirmajā klasē, un mēs ar sievu nolēmām atgriezties,» stāsta Kaspars.

Visu rakstu Nīderlandes pieredzi atved uz Latviju lasiet 2. oktobra laikrakstā Dienas Bizness.







