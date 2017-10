Sākam biznesu: Mūziku mācās mobilajā lietotnē

Bērni skolā klausās mūziku telefonā, dalās ar savām iecienītākajām dziesmām un to vārdiem Facebook, bet klasē mūzikas nodarbībās interesanti ir vien kādiem 10% bērnu, kuri saprot, par ko tiek runāts. Tāpēc skolotāji sastopas ar izaicinājumu īstenot mūzikas priekšmetu tā, lai tas šķistu interesants visiem. «Ar komandu sapratām, ka vajadzīgs tāds mācību līdzeklis, kas jaunajai paaudzei ir saprotams, vizuāli uzrunājošs un intuitīvs. Svarīgi bija arī izmantot populāras dziesmas, kas jaunajai paaudzei ir emocionāli saistošas,» atklāj Lauma. Aplikācijā solfeg.io ir dažādi skaņu celiņi – balss, instrumenti, ritms, kā arī tiek rādīti dziesmu vārdi, notis, akordi un metronoms. Iespēja praktiski līdzdarboties un pēc vajadzības pievienot vai izslēgt kādu no skaņu celiņiem rada interesi, patiku un vienlaikus labi attīta tehniku. «Klasē vispirms padziedam līdzi dziesmai. Tā kā tas nav solo, to var visi. Izmantojam tādas dziesmas, kam ir vienkārši akordi, ko var ātri iemācīties. Sadalām klasi pēc spējām un vēlmēm – daļa dzied, citi sit ritmu vai spēlē akordus. Beigās rezultāts ir tāds, ka muzicē visa klase,» viņa skaidro. Laumas acīs ideālā mūzikas stunda ir tā, kur katram skolēnam ir ko darīt atbilstoši spējām.

Visu rakstu Mūziku mācās mobilajā lietotnē lasiet 19. oktobra laikrakstā Dienas Bizness.