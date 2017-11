Jauni modeļi kases aparātu tirgū

Patlaban aktīvi norit sertifikācija. Valsts Ieņēmumu dienests (VID) solīja konsultēt un ar izpratni izturēties pret tiem komersantiem, kuru kases aparātu modeļiem un sistēmām atbilstības pārbaude vēl tikai tiek veikta. Šobrīd ir trīs kases aparātu ražotāji, kas spēj piedāvāt tirgotājiem jau sertificētus kases aparātus. Sāku ā šķita – vienam uzņēmumam ir monopolstāvoklis attiecībā par jauno modeļu pārdošanu, drīz pēc tam VID informēja arī par citu kases aparātu ražotāju un sertificētu jaunu aparātu pieejamību. Nenoliedzami situācija ir jauna un radījusi grūtības visiem. Sertificēšanas process prasa arī lielus līdzekļus – katram no kases aparātu modeļiem, ko vēlētos piedāvāt ražotājs nepieciešama sertifikācija, par kuru jāsamaksā sertifikatoriem ievērojamas summas. Lietuvā sertifikācija vienam modelim izmaksāja aptuveni 1000 līdz 2000 eiro, bet process tur bija vienkāršāks. Latvijā jāmaksā no 4000 eiro viena modeļa sertificēšanai. Tikai tad, kad saņemts apliecinājums, var uzsākt kases aparātu tirdzniecību. Slodze dienestiem palielinājusies – jāaizpilda jaunas tehniskās pases utt., tādēļ arī kases aparātus apkalpojošie dienesti, kas agrāk gadā nodrošināja pakalpojumu par, piemēram, 25 eiro, tagad prasa vismaz 40 eiro.

KAMĒR TIEK SKAIDRĪBĀ PAR VISIEM PARAMETRIEM

Sertificēšanas process ir grūts un garš. Noteiktais laiks, kad jāsāk lietot jaunajām prasībām atbilstošus kases aparātus, – jūlija sākums – ir pašā vasaras vidū, kas ir atvaļinājumu laiks. Tad arī atbildīgie VID ierēdņi bija devušies atvaļinājumā. Neveiksmīgi sakrita vairāki faktori, un process ieilga. Komersantiem arī nebija zināms, ka vēl viens uzņēmums ir sertificējis jaunu kases aparātu. Tādēļ radās pārpratumi un neizpratne no dažu kases aparātu lietotāju puses – vai konkrētais aparāts saņēmis sertifikātu. Datubāzē esošais saraksts arī nav pārskatāms. Par to, vai aparāts ir sertificēts vai nav, liecina vien ķeksītis. Uzņēmēji saka, ka nav pārdomāts, lai viss būtu pārskatāmi un saprotami. VID vienotajā datubāzē bijis grūti orientēties. Nav bijis pārdomāts, kā darbosies jaunie kases aparātu noteikumi. Uzņēmēji arī norāda, ka gadās sarežģījumi ar EDS, lai atzīmētu sistēmā, ka aparāts ir derīgs, pārreģistrēts un atbilst jaunajiem noteikumiem.

KAM VIEGLĀK, KAM GRŪTĀK

Līgums ar kases apkalpojošo dienestu jāslēdz obligāti. Kases aparātu apkalpojošais dienests elektroniski reģistrē klientu kases aparātus VID, ko agrāk tie darīja paši komersanti braucot uz VID un gaidot rindā. Tagad apkalpojošiem dienestiem palielinājusies slodze. Nepieciešams atsevišķs darbinieks, kas strādā birojā pie datora. Dati par katru kases aparātu jāievada EDS, jāatzīmē, kāda plomba uzlikta. Katram kases aparātam ir vismaz divas plombas, un sistēmā ir daudz ailīšu, kas jāaizpilda, lai piereģistrētu. Daudz laika nākas veltīt vienam aparātam. Normatīvais regulējums nosaka kases apkalpojošiem dienestiem augstu atbildības līmeni. Plomba ir uzlikta pašam kases aparāta korpusam un vēl SD kartītei. Piemēram, ja uz korpusa plomba ir sabojāta, VID var izsaukt attiecīgā apkalpojošā dienesta pārstāvi, lai pārbauda iekšējo SD kartīti. Ja tā ir nebojāta, tad viss kārtībā.

PROGRESS KASES APARĀTU JOMĀ

Jaunās tehniskās prasības un no- teikumi par kases aparātu lietošanu radīja lielu stresu un arī bija daudz neskaidrību. Lai gan, kā teikts sakām- vārdā „nav ļaunuma bez labuma”, tā arī šoreiz – radīts zināms progress kases aparātu jomā un parādījušies arī jauni piedāvājumi tirgū, paralēli visiem zināmajiem CHD. Viens no tiem – DAISY Perfect M. To piedāvā kases aparātu apkalpošanas dienests ELICOM. Sīkāk ar šo jaunumu tirgū iepazīstina ELICOM pārstāve Jūlija Hasanova, viņa arī uzsver, ka vienu modeļa sagatavošana prasījusi pusotru gadu. Kases aparāts DAISY Perfect M atbilst visām jaunajām prasībām, ir sertificēts, tam ir SD karte. Jaunās paaudzes aparāti ļoti atķiras no lielajiem vecajiem aparātiem – tie ir ļoti kompakti un čekam ir elektroniskais paraksts. Turklāt DAISY Perfect M ir vienīgais patlaban pieejamais tirgū sertificētais jaunais kases aparāts, kas veiksmīgi darbojas arī ziemā, kad ir zema gaisa tempera- tūra -15 °C un karstumā maksimālā +45 °C.

Tas ir universāls, piemērots arī izbraukuma tirdzniecībai un var darboties autonomi. DAISY Perfect M ir ērts lietošanai, piemērots mazajam un vidējam biznesam. Šie kompaktie un ērtie aparāti tiek ražoti Eiropas Savienībā – Bulgārijā. ELICOM tehniskais direktors Valērijs Seņins stāsta: „ELICOM ir oficiālais Bulgāru uzņēmuma DAISY TECHNOLOGY pārstāvis. Šis uzņēmums strādā vairāk kā 25 gadus un pārdod savus aparātus vairāk kā 50 pasaules valstīs.” ELICOM arī veic vajadzīgo apmācību. Uz vietas iespējams noformēt visu, kas nepieciešams, lai reģistrētu jauno kases aparātu, noslēgtu līgumu. „Protams, ziņa par nepiecieamo kases aparātu maiņu nebija patīkama, bet labi, ka izdevās atrast tieši mums piemērotu. Orientēties nebija viegli. Tieši to, ko meklējām, piedāvāja ELICOM. Eleganto kases aparātu DAISY Perfect M pat varētu saukt par glamūrīgu,” stāsta kāda uzņēmēja no Rīgas reģiona. Tehniskais direktors saka, ka darbs turpinās, un patlaban sertifikāciju gaida vēl viens kases aparāts. Process bija jau iesākts martā, bet jāņem vērā, ka arī sertifikācijas veicējiem vēl nav pietiekamas pieredzes. Tādēļ ir sarežģītāk, un darbs prasa ilgāku laiku. Katrs no ražotājiem un kases aparātiem atķiras no iepriekējiem modeļiem. Jāprogrammē, jāizprot visa informācija, instrukcijas, tikai tad var dot apliecinājumu sertificēanai. Pāreja uz jauno ir grūta, prasa laiku un viss notiek pakāpeniski. Svarīga informācija uzņēmējiem – apkalpošanas dienestam, kurš pārdod un apkalpo kases aparātus ir jābūt gan licencei, gan atļaujai apkalpot tieši ādus kases aparātu modeļus. Kases aparātu DAISY Perfect M ir iespējams iegādāties ne tikai Rīgā, bet arī izplatīšanas tīklā visā Latvijā.





