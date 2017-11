The Mill sāk pasākumu sēriju par kriptovalūtas aktualitātēm

Nākamo pirmdien koprades telpā The Mill notiks jau otrais kriptovalūtai veltītais pasākums. Šoreiz interesentus uzrunās Iconiq Lab akseleratora un kriptovalūtas kompānijas Factury līdzdibinātājs Sandris Mūriņš. Kriptovalūtas stratēģis savu prezentāciju veltīs vairākiem aktuāliem jautājumiem – kāpēc un kā ICO (Initial Coin Offering) traucē un demokratizē riska kapitāla nozari, kādi ir galvenie ICO ekosistēmas uzdevumi un kā Iconiq Lab palīdz jaunuzņēmumiem iegūt līdzekļus, izmantojot kriptovalūtas aktīvus.

The Mill pulcēs šīs jomas ekspertus pasākumu sērijās, lai pievērstu plašāku uzmanību iespējamajai nākotnes valūtai, lai arī cilvēkiem, kuri par kriptovalūtu un tās aktīviem pagaidām neko daudz vēl nezina, būtu iespēja izglītot sevi.

«The Mill ir uzsācis kriptovalūtas pasākumu sēriju, jo šobrīd pasauli ir pārņēmusi plaša rezonanse par kriptovalūtas bitkoinu un ir grūti saprast, vai tieši šajā brīdī, kad bitkoina vērtība ir uzkāpusi debesīs, ir vērts iesaistīties un investēt. Arī daudzi mūsu biedri vēl šaubās par iespējām ieguldīt kriptovalūtā. Šī būs lieliska iespēja plašākai sabiedrībai uzzināt vairāk par savām iespējām investēt. Ar laiku mūsu dzīvesveids mainīsies, to saprot daudzi, tomēr parādās tendence, ka vēl aizvien baidāmies ieskatīties nāktonei acīs jau šodien. Domājam – ja jau izmaiņas būs pēc 15 gadiem, tad arī sāksim domāt. Taču varbūt labāk būtu sevi sagatavot pamazām. The Mill vēlas redzēt, cik liela šobrīd ir ieinteresētā auditorija, kura vēlas sevi izglītot šajā jautājumā,» saka Anete Rožukalne, The Mill vadītāja.

Pirmajā kriptovalūtas un blokķēdes pasākumā pirms mēneša tika sapulcināti aptuveni 80 cilvēku, kurus uzrunāja un savā pieredzē dalījās BankEx līdzdibinātājs Nauris Pilgrims.