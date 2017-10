Sadarbība ar zīmola vēstnešiem: 5 lietas, ko ņemt vērā

Viena no jaunākajām un aktuālākajām lietām, ko šobrīd izmanto uzņēmumi, ir viedokļu līderu piesaiste. Citiem vārdiem sakot, zīmols ne tikai pats stāsta par sevi, bet uztic to darīt arī kādai sabiedrībā zināmai personībai (Instagram slavenībai, blogerim, Youtube zvaigznei u. c.), kas noteiktos informācijas kanālos spēj uzrunāt un ietekmēt lielu daļu auditorijas.

Kas jāievēro, lai viedokļa līderu jeb zīmola vēstnešu iesaiste būtu pēc iespējas efektīvāka?

Match jeb svarīgi, lai jums saskan

Pats svarīgākais un būtiskākais priekšnoteikums ir atrast personību, kas būs īstais zīmola vēstnesis. Svarīgi, lai šim cilvēkam uzņēmuma ražotā produkcija būtu nepieciešama un atbilstoša viņa dzīvesstilam un vērtībām. Ne mazāk nozīmīgi ir raudzīties, lai viņa izteiksmes veids un komunikācijas platforma būtu saskaņā ar to, ko vēlas ieraudzīt konkrētais uzņēmums. Ja uzņēmums vēlas, lai par tā produkciju tiek vairāk stāstīts un skaidrots, tad par zīmola vēstnesi jāizraugās cilvēks, kuram padodas tekstu radīšana un kura veidotajā saturā ieklausās tās sabiedrības grupas, kas uzņēmumam ir svarīgas un ko tas vēlas uzrunāt. Savukārt, ja uzņēmums vēlas kāpināt savu atpazīstamību un būt vairāk saredzēts, jāizvēlas tāds zīmola vēstnesis, kuram tuvākais un ērtākais izteiksmes veids ir attēli vai video. Tātad – uz ekopulvera izmēģināšanu aicināsim kādu vides aktīvisti-mammu, kas ar pieredzi dalīsies savā blogā, savukārt par stilīgu kafejnīcu ļausim runāt fotogrāfam-gardēdim un krāšņiem Instagram attēliem.

Būt zīmola patriotam

Svarīgi lai uzņēmuma vēstneša skatījums uz dzīvi atbilstu attiecīgā uzņēmuma vērtībām. Tādējādi sadarbība veidosies daudz organiskāk, zīmola vēstnesis būs patiess tā patriots un ar patiesu aizrautību un interesi lietos tā produkciju. Līdz ar to arī materiāls, ko šis viedokļa līderis sniegs savai auditorijai, dabiski iekļausies visā kopējā šī cilvēka radītajā saturā. Tikpat nozīmīgs ir arī komunikācijas stils. Tas gan nenozīmē, ka vēstnesim būtu jāmaina viņa individuālais izteiksmes veids, tomēr jāraugās, lai tas nebūtu pretrunā ar to, kā komunicē zīmols. Ja uzņēmums savu auditoriju uzrunā neformālā stilā un viena no tā vērtībām ir, piemēram, būt draudzīgiem savā komunikācijā, tad nebūs atbilstoši, ja zīmola līderis saturu pasniegs ļoti lietišķā veidā.

Saspēle

Veiksmīga sadarbība veidosies tad, ja jau pašā sākumā abas puses skaidri vienosies par to, tieši kādu produkciju vai pakalpojumus uzņēmums nodrošinās savam vēstnesim un cik bieži, kādā formā viņš savai auditorijai stāstīs par konkrēto produkciju. Ļoti labi, ja jau pašā sadarbības sākumā uzņēmums var sniegt dažus teksta vai attēlu un video piemērus tam, ko tas sagaida. Tādā veidā abas puses jau sākumā saprot, vai tām ir līdzīga izpratne par sadarbību un kopējo zīmola vīziju.

Dažkārt more is more

Pat ja uzņēmums ir izvēlējies savu īpašo blogeri vai fotogrāfu, ar ko sadarboties, laiku pa laikam ir vērtīgi noorganizēt kādu aktivitāti vai izaicinājumu, kur tiek iesaistītas vairākas slavenības. Tādējādi rodas šādi ieguvumi:

1) jau uzreiz tiek radīts konkrētāks pamats, uz kā veidot ierakstu saturu

2) tiek uzrunāta plašāka sabiedrības daļa, jo uzaicinātajiem viedokļa līderiem var būt atšķirīgas auditorijas

3) radītais saturs tiek izplatīts arī pašu zīmola vēstnešu vidū, tālāk sasniedzot arī citus viedokļa līderus.

Šeit gan jāatzīmē, ka ieteicams iesaistīt ne vairāk par sešiem viedokļa līderiem. Šis ir optimālais skaits, lai spētu izsekot vēstnešu veidotajam saturam un raudzītu, lai tas ir kvalitatīvs.

Bilance

Laiku, enerģiju un līdzekļus svarīgi ieguldīt, ne tikai lai veidotu sadarbību ar kādu no slavenībām. Tikpat nozīmīgi ir atskatīties uz paveikto un sasniegtajiem rezultātiem. Ir pieejami dažādi web value mērīšanas rīki, kas palīdz noteikt aptuveno attiecīgā bloga apmeklētāju skaitu. Tāpat arī zināmu priekšstatu par ierakstu efektivitāti iespējams gūt, aplūkojot Like, Share un komentāru skaitu. Svarīga ir ne tikai sociālajos tīklos vai bloga vietnē redzamā reakcija, ko izraisījis zīmola vēstneša radītais saturs, bet arī atsauksmes e-pastā vai Facebook vēstulēs. Tomēr par visu iepriekš minēto jāpiebilst, ka ne vienmēr tie ir būtiskākie rādītāji. Dažkārt daudz svarīgāka ir nevis auditorijas kvantitāte, bet gan – kas veido šo auditoriju. Jo vairāk tajā sastopami arī citi viedokļa līderi, jo, protams, lielāka iespēja uzrunāt plašākas auditorijas.

Jāatceras – viedokļa līderi ir nozīmīgs spēks auditorijas uzrunāšanā, tāpēc ārkārtīgi būtiski ir atrast īsto cilvēku, kas būs patiess zīmola vēstnesis. Reizēm ir vērts iziet nedaudz ārpus komforta zonas un uzrunāt arī citus viedokļa līderus, tomēr vienlaikus svarīgi ir uzturēt un noturēt sadarbību ar jau esošo zīmola vēstnesi.