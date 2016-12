Tuvojoties gadu mijai, Dienas Bizness aptaujāja vairākus uzņēmējus par Jaunā gada sagaidīšanas paradumiem. Lūk, ko par svētku svinēšanas tradīcijām stāsta Compensa galvenā grāmatvede Regīna Gailāne:

«Pēdējos gadus Jauno gadu esmu sagaidījusi ārvalstīs Berlīnē, Sidnejā, Londonā, Vankūverā un pa ceļam no Helsinkiem arī Tallinā. Iemesli, kādēļ izvēlējos gadu miju sagaidīt šajās pilsētās, bijuši dažādi. Berlīni kā Jaungada svinību vietu izvēlējos, jo zināju, ka Berlīne ir skaista un piemērota vieta, kur sagaidīt jauno tūkstošgadi. Savukārt Sidnejā šos svētkus esmu svinējusi divas reizes, jo tur dzīvoja mana meita. Tas arī bija galvenais iemesls, kādēļ devos uz turieni un lielākoties būtiskāko informāciju par šo valsti saņēmu tieši no meitas. Sidnejā Jaunā gada sagaidīšanu svinējām uz kuģa, un atmiņā palicis skats, ko vērojām, piebraucot pie Hārborbridža. Debesīs šāvās uguns puķes, kur ik pa laikam uzplaiksnīja dažādas krāsās, taču blakus esošie kuģīši, kas peldēja līdzās mūsu peldlīdzeklim, bija izslēguši visas gaismas. Tie bija atstājuši iedegtas tikai lampiņu virtenes, kas bija apvītas ap burām. Radās iespaids, ka apkārt peld tādi kā spoku kuģi. Skats bija neparasts un skaists.

Jauno gadu esmu sagaidījusi arī Jaunzēlandē, kur piedzīvoju nelielu pārsteigumu. Rēķinātājos ar to, ka laikā, kad mums šeit, Latvijā, ir ziema, viņiem ir vasara. Tad nu tādā noskaņā, pavisam plāni saģērbusies, grasījos iziet vasarīgajās Kvīnstaunas ielās, taču attapos, ka gaisa temperatūra ir vien pāris grādus virs nulles. Izrādās, biju ieradusies Kvīnstaunā tieši tajā laikā, kad vienreiz pa 70 gadiem tur valdīja viņiem neierasts aukstums. Neraugoties uz to, Jaunā gada sagaidīšana izvērtās skaista – biju promenādē, netālu no fjorda, un baudīju brīnišķīgu skatu.

Patiesību sakot, man nav nekādu klimatisku, ģeogrāfisku vai citādu nosacījumu, izvēloties vietu, kur sagaidīt Jauno gadu. Galvenais, lai konkrētajā valstī nenotiek karadarbība, lai ir drošība un svētkus var pavadīt labā kompānijā - kopā ar saviem mīļajiem».