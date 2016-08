29. augustā kinopilsētā Cinevilla tiek uzsākta filmas Nameja gredzens uzņemšana. Tas būs stāsts par Latvijas senvēsturi, 13. gadsimta zemgaļu cīņām pret iebrucējiem un katra cilvēka atbildību par savu un savas tautas brīvību.

Filmas Nameja gredzens režisors ir Aigars Grauba, producents – Andrejs Ēķis, scenārija autori – Aigars Grauba un Makss Kinnings no Lielbritānijas. Autori tai devuši apzīmējumu «leģendu filma» un vēlas, lai stāsts izskanētu visā pasaulē, tāpēc filmu veido starptautiska komanda un tai būs gan latviešu, gan angļu versija.

Nacionālā Kino centra filmu ražošanas konkursos atbalstītais projekts Nameja gredzens stāsta par 13. gadsimta notikumiem Zemgalē, kur pēc valdnieka Viestura nāves par karali kļūst jaunais Namejs. Viņa uzdevums – nosargāt savu zemi un tautu pret krustnešu tīkojumiem. Filmas autori sola, ka Nameja gredzens būs vēsturiska (bet ne etnogrāfiski dekoratīva) spraiga sižeta filma «vikingu stilā», ar efektīgām kauju ainām, spilgtiem varoņiem, dinamisku darbību, senām parašām un mazliet mistikas. Vēsturiska tēma ļauj autoriem abstrahēties no ikdienišķā un vispārinātāk runāt par nozīmīgām tēmām – par brīvību, goda jūtām, atbildību un mīlestību.

Galveno lomu – Nameju – atveido zviedru izcelsmes aktieris Edvīns Endre (Edvin Endre), kurš plašāk pazīstams kā Erlendurs no seriāla Vikingi / Vikings (Kanāda, Īrija, kopš 2013). Lomas atveidos aktieri no dažādām valstīm – lietuviešu jaunā uzlecošā zvaigzne Aiste Dirziute, Džeimss Blūrs (James Bloor) no Lielbritānijas, pieredzējušie latviešu aktieri Andris Keišs, Artūrs Skrastiņš, Dainis Grūbe, Lauris Dzelzītis, Gints Andžāns, Ivo Martinsons, Elīna Vāne un citi. Filmēšanas procesā piedalīsies arī profesionālu kaskadieru komanda.

Filmēšanas nolūkiem kinopilsētā Cinevilla (Tukuma rajona Slampē) ir uzbūvētas vērienīgas dekorācijas, kas veido 13. gadsimta zemgaļu pilsētu, ostu, pili un kuģus. Kinopilsēta arī filmēšanas laikā ir daļēji pieejama interesentu apskatei.

Filma Nameja gredzens top ar Nacionālā Kino centra finansiālo atbalstu, taču projektam nepieciešams apmēram divu miljonu eiro budžets, tāpēc producents Andrejs Ēķis aicina atsaukties visus, kas grib un var palīdzēt tapt vēsturiski patriotiskai lielfilmai par Latvijas senvēsturi.

Filmas pirmizrāde paredzēta 2017. gada nogalē.