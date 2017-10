FOTO: Nosaukti Latvijas izcilākie eksporta zīmoli

Eksporta atbalsta iniciatīva The Red Jackets nosaukusi 20 izcilākos un veiksmīgākos Latvijas eksporta zīmolus un 10 uzlecošās eksporta zvaigznes. Pasākumā svinīgi atklāta arī Latvijas eksporta izcilnieku digitālā platforma, kas interaktīvā veidā stāstīs par 100 veiksmīgiem eksporta uzņēmumiem, to klātbūtni un sasniegumiem pasaules tirgos.

Red Jackets titulu šogad saņēma 20 eksporta izcilnieki, kas nes Latvijas vārdu pasaulē: Biznesa augstskola «Turība», D8 Corporation, EKJU, Elko Grupa, Krassky, Kreiss, LATRAPS koop.sabiedrība, Latvijas Piens, Latvijas Universitāte, Nordtext, Peruza, Pharmidea, Printful, Skonto Prefab, Tenapors, TestDevLab, Troll Smiltene, Twino, X Infotech, Z-Light. Sarkanās žaketes saņēma arī četri no iepriekšējos gados Rising Stars titulu ieguvušajiem uzņēmumiem, kuri dažu gadu laikā ir strauji auguši, pārsniedzot 1 miljona eiro eksporta apgrozījuma slieksni: Pure Chocolate, Vizulo, Brain Games un Infogr.am. Rising Stars tituls un simboliskās sarkanās vestītes tika pasniegtas desmit uzlecošajām eksporta zvaigznēm un daudzsološiem uzņēmumiem: Anatomy Next, Art Fairs Service, CakeHR, Edurio, Ette-Tete, Mintos, Nordigen, One Wolf, PlayGineering Systems un Sonarworks. Zīmīgi, ka 8 no 10 titulētajiem uzņēmumiem darbojas IT nozarē.

The Red Jackets veiktais pētījums atklāj, ka Latvijā šobrīd ir 1529 uzņēmumi, kas eksportē virs 1 miljonam eiro gadā, un 48% no tiem eksportē ar Latvijā radītu zīmolu. Latvijas eksporta nozares ar visvairāk izciliem zīmoliem ir IKT, elektronika, ķīmija un farmācija. Turpretī 100 Latvijas izcilākie eksporta zīmoli, kas ieguvuši Red Jackets un Rising Stars titulus, kopā veido 20% no Latvijas eksporta un rada 30 000 darba vietas.

Visi 100 eksporta zīmoli pieejami vienuviet digitālā platformā www.treasuresoflatvia.com, kas interaktīvā veidā dod iespēju iepazīties ar Latvijas eksportu. Platforma veidota sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju un stāsta par veiksmīgiem eksporta uzņēmumiem, to klātbūtni un sasniegumiem pasaules tirgos.

«The Red Jackets» kustību ir izveidojuši domubiedri, kam rūp Latvijas eksports un tēls ārvalstīs, un tā apvieno partnerus no valsts, nevalstiskā un privātā sektora. Kustības mērķis ir meklēt, celt gaismā un apbalvot Latvijas izcilākos eksporta zīmolus, kuri veiksmīgi iekarojuši ārvalstu tirgus un nes Latvijas vārdu pasaulē.