Rīgas domes Satiksmes departaments plāno trīs gadu laikā par 60,3 miljoniem eiro izbūvēt Jāņa Čakstes gatves posmu no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai un piecu gadu laikā par 32,5 miljoniem eiro posmu no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai, liecina Rīgas domes Satiksmes departamenta investīciju plāns 2017.-2019.gadam.

Satiksmes departamenta investīciju plānu otrdien, 2.maijā, sēdē izskatīs Rīgas domes Satiksmes un trasnporta lietu komiteja.

Zemgales virziena maģistrālā transporta mezgla 1.kārtai - Čakstes gatves izbūvei no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai - paredzēts izlietot 60,3 miljonus eiro, tai skaitā 36,3 miljonus eiro no pašvaldības budžeta, bet 24 miljonus eiro piesaistīt no Eiropas Savienības (ES) fondiem. Projektu sākts realizēt jau šogad.

Savukārt par 32,5 miljoniem eiro piecu gadu laikā paredzēts realizēt Zemgales virziena maģistrālā transporta mezgla 2.kārtu - Čakstes gatves izbūvi no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai. Arī šo projektu sākts realizēt šogad.

Par 44,7 miljoniem eiro arī paredzēts piecu gadu laikā izbūvēt satiksmes pārvada pāri dzelzceļam Rīga-Skulte ar pievadceļiem 1.kārtu. Projektu sākts realizēt jau 2016.gadā. Tam no pašvaldības budžeta plānots iztērēt teju 18,7 miljonus eiro, bet no ES fondiem piesaistīt 26 miljonus eiro.

Savukārt par 13,3 miljoniem eiro piecu gadu laikā plānots izbūvēt satiksmes pārvada pāri dzelzceļam Rīga-Skulte ar pievadceļiem 2.kārtu. Teju 5,6 miljonus paredzēts tērēt no pašvaldības budžeta, bet vēl 7,7 iegūt no ES fondiem. Projektu sākts realizēt 2016.gadā.

Par teju 32 miljoniem eiro piecu gadu laikā plānots izbūvēt Austrumu maģistrāli posmā no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai. Projektu sākts realizēt 2016.gadā. Tam no pašvaldības budžeta plānots atvēlēt teju 13,5 miljonus eiro, bet no ES fondiem piesaistīt 18,5 miljonus eiro.