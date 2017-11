Projektā Biķerziedi pārdotas telpas tirdzniecības centra izveidei

Dzīvojamo namu komplekss «Biķerziedi» atrodas Teikā, Biķernieku ielā, sestajai mājai tiek svinēti spāru svētki.



Projektu noslēdzošajā piecstāvu ēkā kopumā būs 90 dzīvokļi - no vienas līdz četru istabu dzīvokļiem, platībā no 37 līdz 88 kvadrātmetriem, katram no tiem ir balkons, dzīvokļi tiek tirgoti ar pilnu iekšējo apdari.



«YIT Celtniecība» valdes priekšsēdētājs Andris Božē informē, ka jaunajā ēkā būs pieejams arī tirdzniecības centrs vietējiem iedzīvotājiem, kur, neizejot no kompleksa «Biķerziedi», varēs iegādāties visu sadzīvei nepieciešamo.



Sīkāku informāciju par to, kas nodrošinās tirdzniecību, gan viņš nesniedz. «Mēs esam pārdevuši tirdzniecības telpas jaunajam īpašniekam un tā komercdarbības plānus šobrīd nevaram komentēt,» viņš sacīja biznesa portālam db.lv.