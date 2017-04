Izsola SIA Ardeks ražošana nekustamos īpašumus Sējas novadā

Maksātnespējas administratore Ilze Krasta otrajā izsolē ar lejupejošu soli ir izsolījusi maksātnespējīgajam gaļas pārstrādes uzņēmumam SIA "Ardeks ražošana" piederošos nekustamo īpašumus Sējas novadā, aģentūrai LETA pastāstīja Krasta.

Izsole ir notikusi un īpašumam ir ieguvējs, taču viņam mēneša laikā ir jāsamaksā ir nosolītā cena un pēc tam tiesai izsoles akts vēl ir jāapstiprina," sacīja Krasta, piebilstot, iekams tas nav noticis, viņa nevar atklāt izsoles uzvarētāju.

Maksātnespējas administratore pastāstīja, ka šī bija otrā reize, kad viņa izsolīja "Ardeks ražošana" piederošos nekustamo īpašumus Sējas novadā. Pirmā izsole nenotika, jo neviens pretendents tai nepieteicās. Šajā izsolē īpašumam beidzot ir ieguvējs, kurš to iegādājās par krietni zemāku cenu nekā sākumcena. "Cena bija 10% no sākumcenas, jo šī bija otrā izsole ar lejupejošu soli - no 49 000 līdz 4 900 eiro," teica Krasta.

Jau ziņots, ka otrajā izsolē ar lejupejošu soli bija plānots izsolīt "Ardeks ražošana" blakus esošus vienotus nekustamos īpašumus Sējas novadā, kas sastāv no vienas cūku kūts ar piebūvi, cūku kompleksa "Stoķi" ar sešām vienstāvu cūku kūtīm, savienojošā koridora ar piebūvi, barības glabātuvēm ar piebūvi un katlu mājas, kā arī gaļas pārstādes ceha "Sāti", kurā ietilpst pagrabs, žāvētava un nojume.

Tāpat vēstīts, ka Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa pagājušā gada 7.oktobrī pasludināja SIA "Ardeks ražošana" maksātnespējas procesu. Par administratori procesā tika iecelta Ilze Krasta. Līdz ar to tika izbeigts ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process.

"Ardeks ražošana" dibināta 1996.gadā. Tās pamatkapitāls ir 66 882 eiro. Uzņēmumam ir gaļas pārstrādes cehi Murjāņos un Saldū.

"Firmas.lv" dati liecina, ka uzņēmuma apgrozījums 2015.gadā bija 6,259 miljoni eiro, kas ir par 10,5% vairāk nekā 2014.gadā, kad uzņēmuma apgrozījums bija 5,665 miljoni eiro, bet kompānijas zaudējumi pieauga 2,1 reizi un sasniedza 2,301 miljonu eiro.