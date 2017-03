Pie Origo būvēs jaunu viesnīcu

Vasaras beigās Rīgā plānots sākt būvēt operatora Radisson viesnīcu, kura strādās ar zīmolu Red, intervijā rus.db.lv pastāstīja kompānijas Astor Group finanšu direktors Māris Stafeckis.

Paredzams, ka būvniecība ilgs 18 mēnešus.

Viesnīca tiks būvēta Rīgas centrā – netālu no tirdzniecības centra Origo, līdzās vietai, kur būs Rail Baltica stacija. Patlaban tajā vietā atrodas Mildas tirdziņš, līdz ar to precīza viesnīcas atrašanās vieta būs starp Satekles, Elizabetes un Birznieka-Upīša ielām.

«Vēsturiski mums jau šī vieta pieder – zemes gabals un trīs uz tā atrodošās ēkas. Šīs viesnīcas atrašanās vieta būs labākā no visām mūsu viesnīcām. Līdzās Rail Baltic dzelzceļa terminālim , kas ir milzīgs infrastruktūras pluss,» viņš uzsvēris.

M. Stafeckis pastāstīja, ka viesnīcu pārvaldīs Rezidor Hotel Group, bet operators būs Radisson. Ja nesen atvērto viesnīcu zīmols ir Park Inn, tad jaunā viesnīca būs ar zīmolu Red, kas, pēc viņa teiktā, nav īpaši izplatīts.

«Red ir ļoti mūsdienīga viesnīca ar savu IT risinājumu. Tajā nav parastā reģistrācija, kā ierasts citās viesnīcās, lielu daļu pakalpojumu varēs saņemt ar IT pakalpojumu palīdzību. Reģistrācija viesnīcā notiks ar mobilo tālruņu vai planšetes palīdzību, bet istabā varēs pasūtīt vēlamās brokastis. Tāpat viesnīcas dizains būs neparasts un spilgts, lielākoties orientēts uz jauniešu tirgus segmentu,» uzskata Astor Group pārstāvis.

Db.lv jau ziņoja, ka ceturtdien, 23.martā Rīgā oficiāli atklātas divas jaunās Park Inn by Radisson tīkla viesnīcas - Park inn by Radisson Residence Riga Barona un Park Inn by Radisson Riga Valdemara, informēja The Rezidor Hotel Group reģionālais viceprezidents Mišels Stalports (Michel Stalport).

Viesnīcu izveidē Rīgā investēti 25 miljoni dolāru. M.Stalports informēja, ka tuvākajā laikā Rīgā plānots atklāt vēl vienu Radisson tīkla viesnīcu. Sīkāka informācija par šo ieceri vai plānotajām investīcijām netiek atklāta, lai nekavētu vai neizjauktu pārrunu procesu, kurā iesaistītas gan bankas, gan pilsēta. Aģentūrai LETA ziņo, ka tā varētu būt viena no uzņēmuma pārvaldīto zīmolu Quorvus Collection, Radisson RED vai Prizeotel viesnīcām. Nosauktie zīmoli līdz šim Latvijā nav pārstāvēti.

Janvārī durvis vēra viesnīca Park Inn by Radisson Rīga, Valdemāra, kas atrodas Pārdaugavā, blakus NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centram un iepretī Latvijas Bankas naudas glabātuvei. Viesnīcā izveidoti 178 numuri, trenažieru zāle, restorāns, daudzfunkcionāls konferenču centrs.

Savukārt Park Inn by Radisson Residence Riga Barona atvēršanu izziņoja pērn novembrī, piedāvājot 78 plašus apartamentus.

Kopumā Rīgā pašlaik ir septiņas Radisson viesnīcas.