Prasa atvieglot darbaspēka ievešanas nosacījumus

Kāda ir situācija ar darbaspēku?

Darbaspēks nākamgad noteikti būs izaicinājums. Mēs atpaliekam no Baltijas kaimiņiem, jo ievestā darbaspēka trūkst, gaidāma demogrāfiskā bedre. Jautājums – kā nodrošināsim darbaspēku operatoru, strādnieku, ne tikai direktoru līmenī. Reāla ir situācija, ka lielie uzņēmumi, kam ir meitasuzņēmumi vai māsasuzņēmumi Lietuvā, Igaunijā un citās valstīs, izvērtē, kur investēt. Ja Latvijā būs darbaspēka bedre un nebūs, kas saražo apjomu vai to ražos dārgi, tad investīcijas var izvietot Igaunijā vai Lietuvā. Ievedot viesstrādniekus, Latvijā jāņem vērā vidējā alga, ir jāpierāda daudz birokrātisku lēmumu, bet pārtikas nozare nav bagātākā, algas nav tik augstas kā IT nozarē un maksāt vidējo algu ar visiem nodokļiem ir dārgi. Kā rīkojās igauņi? Viņi likumā iestrādāja normu, ka pārtikas nozarē var strādāt ar minimālo algu un ievest darbiniekus. Viņi saprot, ka pārtikas nozarē nevar būt tik augstas algas kā nozarēs ar pievienoto vērtību. Tas nozīmē, ka pārtikas nozarē var ievest ukraiņus, baltkrievus par minimālo algu, kas ir nedaudz augstāka nekā Latvijā. Jau pašlaik tur daudzos uzņēmumos strādā desmitiem, simtiem ievesto darbinieku.

Mums šie viesstrādnieki izmaksā ļoti dārgi un birokrātiski. Lai nepazaudētu investīcijas un apjomus, lai varētu būvēt rūpnīcas Latvijā, steidzami jālemj par šo jautājumu. Jo investori izvērtē, vai ir vērts ieguldīt Latvijā, ja šeit nebūs normāla darbaspēka.

Tagad, lai nodrošinātu apjomus, vedam darbiniekus ar autobusiem no provinces un mazpilsētām, bet tur arī trūkst darbinieku. Esam šo priekšlikumu izrunājuši ar Zemkopības un Ekonomikas ministrijām un tagad gaidām reālu darbību. Situācija ir kritiska, un ir pēdējais laiks to risināt.







