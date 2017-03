Maigāki nosacījumi zemes pircējiem

Lauksaimniecības zemes pircējiem profesionālās zināšanas neprasīs, bet vajadzēs zināt latviešu valodu viszemākajā līmenī; saistītajām personām kopā nevarēs būt vairāk par 4000 ha

To paredz Saeimas akceptētie grozījumi likumā «Par zemes privatizāciju lauku apvidos», par kuriem diskusijas parlamentā un ārpus tā notika vairāk nekā pusgadu.

Grozījumi paredz no likuma izslēgt nosacījumu, ka zemi drīkst pirkt personas, kas vismaz pēdējo trīs gadu laikā ir saņēmušas ES tiešos maksājumus. Izslēgta arī norma, kas paredz saimniecībām vai uzņēmumiem zemes iegādē nosacījumu par to, ka ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas jāveido vismaz viena trešdaļa no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem pēdējo trīs gadu laikā. Tāpat juridiskām personām vairs neprasīs, lai vismaz vienam īpašniekam vai pastāvīgam darbiniekam ir atbilstoša profesionālā izglītība. Par šīm normām EK pret Latviju ierosinājusi pārkāpuma procedūru, pamatojoties uz to, ka ierobežojumiem jābūt samērīgiem un tie nedrīkst būt diskriminējoši attiecībā pret citiem ES pilsoņiem.

