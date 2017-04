Jūrmalas pilsētas dome izsludina 11 pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli

Jūrmalas pilsētas pašvaldība aicina uzņēmējus pieteikties uz jūras pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli uz pieciem gadiem ar mērķi – atpūtas iespēju nodrošināšanai, sezonas objektu, piemēram, kafejnīcu, izvietošanai.

Pieteikšanās izsolei – līdz 13. aprīlim, ar izsoles objektiem un noteikumiem var iepazīties Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē jurmala.lv sadaļā Pašvaldība – Izsoles.

Izsolei tiks piedāvāti 11 pludmales nogabali Bulduros, Majoros, Dubultos, Mellužos, Vaivaros un Kauguros, kur uzņēmēji var izvietot kafejnīcas un sniegt atpūtas pakalpojumus jūrmalniekiem un kūrortpilsētas viesiem. Pludmales nogabaliem ir noteiktas to izmantošanas iespējas atkarībā no to atrašanās vietas. Pieci nogabali Bulduros un Majoros pieejami aktīvās atpūtas zonās, kas nozīmē, ka uzņēmēji tur var veidot sporta un aktīvās atpūtas piedāvājumus un kafejnīcas. Pieejami arī divi pludmales nogabali Majoros un Vaivaros mierīgās atpūtas zonā, kur ļauts izvietot kafejnīcas un piedāvāt atpūtas pakalpojumus, četri nogabali Majoros, Dubultos, Mellužos, Kauguros atrodas neitrālajā zonā, kur arī ļauts izvietot kafejnīcas un piedāvāt atpūtas pakalpojumus.

Izsole notiks 2017. gada 20. aprīlī plkst. 10.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5 Jūrmalā. Nomas tiesības tiks izsolītas mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, un izsoles sākuma cena ir nomas maksa par vienu kalendāro gadu. Pilna pirmā gada nomas maksa būs jāsamaksā trīs nedēļu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas.