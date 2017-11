Pie lidostas Rīga joprojām stabils haoss

Pagājis laiks kopš automātiskās barjeras demontāžas un taksometru caurlaižu sistēmas atcelšanas starptautiskās lidostas Rīga teritorijā. Kā jau prognozēja eksperti, tas nesis līdzi arī haosu un cilvēku sūdzību skaita pieaugumu saistībā ar sniegto taksometru pakalpojumu kvalitāti. Novēroti arī konflikti pašu taksometru vadītāju starpā, pat ar Valsts policijas iejaukšanos. Lidostas Rīga Komunikācijas vienības vadītāja Laura Karnīte DB norāda, ka salīdzinājumā ar pirmajām nedēļām pēc tiesas lēmuma situācija ir nedaudz uzlabojusies tādā ziņā, ka vairs nav novērojami masveidīgi ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi un sastrēgumi pie iebraukšanas stāvvietā un tamlīdzīgi. Jāatgādina, ka Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments marta beigās atstāja negrozītu spriedumu, ar kuru lidostai Rīga tika uzlikts pienākums demontēt automātisko barjeru, kas ierobežo piekļūšanu taksometru stāvēšanas joslai. Tiesa uzdeva arī atcelt ceļa zīmi Iebraukt aizliegts un papildzīmi Izņemot ar lidostas atļaujām.

Lai mazinātu sastrēgumus un izvairītos no satiksmes negadījumiem, lidosta izveidojusi taksometru pakalpojumu sniedzējiem tā saucamo gaidīšanas zonu lidostai pietuvinātajās ielās, lai taksometriem būtu vieta, kur nogaidīt gadījumā, ja stāvvietas daļā pie termināļa, kur taksometri uzņem pasažierus, jau atrodas daudz automašīnu, DB skaidro L. Karnīte. «No otras puses, tā kā pie lidostas atbilstoši tiesas lēmumam taksometru pakalpojumu sniegšana šobrīd notiek brīvas konkurences apstākļos, proti, to var darīt jebkurš pakalpojumu sniedzējs, kuram ir Mārupes domes izsniegta licence, ir novērojamas atsevišķas konfliktsituācijas starp dažādu uzņēmumu taksometru šoferiem par to, kādā secībā automašīnām stāvēt, gaidot pasažierus, un tamlīdzīgi. Diemžēl atsevišķos gadījumos tas ir novedis pie fiziskām sadursmēm,» stāsta L. Karnīte.

Visu rakstu Joprojām stabils haoss lasiet 13. novembra laikrakstā Dienas Bizness.







LASI ARĪ:



Meklēs risinājumus taksometru haosam lidostā