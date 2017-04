Tiesa prasībā pret McDonald's saistībā ar darbā gūtu traumu piedzen 20 000 eiro

Rīgas apgabaltiesa šodien prasībā pret ātrās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja McDonald’s pārstāvniecību Latvijā SIA Premier Restaurants Latvia piedzina kopumā 20 520 eiro par labu Innai Timofejevai saistībā ar paslīdēšanu uz grīdas un smagas traumas gūšanu.

Kā informēja tiesas preses pārstāvis Raimonds Ločmelis, tiesa par labu Timofejevai nolēma piedzīt kopumā 20 520 eiro, kas sevī ietver morālā kaitējuma atlīdzību 10 000 eiro apmērā, zaudējumus un ar lietas vešanu saistītos izdevumus.

Savukārt prasība daļā par morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu 1 412 871 eiro apmērā tika noraidīta, tāpat arī noraidīts prasījums daļā par ar lietas vešanu saistīto izdevumu piedziņu.

Ar spriedumu arī noteiktas tiesības Timofejevai saņemt no Premier Restaurants Latvia likumiskos procentus 6% gadā no sprieduma spēkā stāšanās dienas līdz sprieduma pilnīgai izpildei no piedzīto zaudējumu un morālā kaitējuma kopsummas. Spriedumu varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā 30 dienu laikā no pilna sprieduma sastādīšanas dienas, kas ir noteikta 3.maijā.

Lieta nonāca apgabaltiesā pēc tam, kad Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments pērn atcēla tagad likvidētās AT Civillietu tiesu palātas spriedumu. AT Civillietu tiesu palāta 2014.gada jūlijā atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru par labu prasītājai prasīts piedzīt zaudējumus 9543 eiro apmērā un atlīdzību par morālo kaitējumu 42 686 eiro apmērā.

AT Civillietu tiesu palāta toreiz spriedumā konstatēja, ka tiesai nav pamata izdarīt secinājumu, ka negadījuma brīdī grīda bijusi slidena un tāpēc noticis nelaimes gadījums, jo tas ir pretrunā ar nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas un atkārtotas Valsts darba inspekcijas pārbaudes konstatēto, ka grīda bijusi labā tehniskā stāvoklī. Tāpat Civillietu tiesu palāta spriedumā nebija norādījusi, ka lietā nav pierādīts fakts, ka prasītāja kritusi paslīdēšanas dēļ, turklāt Timofejeva savai ģimenes ārstei pēc negadījuma norādījusi, ka viņai darbā palicis slikti, viņa noģībusi un tādā veidā savainojusies.

Rīgas apgabaltiesa 2013.gada 25.aprīlī prasību apmierināja daļēji. Pēc prasītājas domām, uzņēmumam bija jāuzņemas atbildība par to, ka viņa pēc paslīdēšanas uz mitras grīdas darba vietā kļuvusi par otrās grupas invalīdi, kā arī viņai ir noteikti 70% darba spēju zuduma. Incidents notika 2009.gada 4.decembrī, un pēc tā Timofejevai sācis strauji pasliktināties veselības stāvoklis. Laika gaitā viņai tika izgrieztas divas ribas un bija nepieciešamība pēc vēl vienas operācijas.

Savukārt 2010.gadā viņai tika konstatēta īpatnēja nervu saslimšana. Sievietes aizstāve tiesā Rada Matjušina norādīja, ka Timofejevas ārsts ir pirmais, kurš šādu nervu sindromu ir konstatējis, kā arī apliecinājis, ka tas nav ārstējams. Tāpat ārsts esot apstiprinājis, ka šī nervu saslimšana cietušajai ir radusies pēc gūtās traumas darba vietā.

Premier Restaurants Latvia advokāte Sanita Laiviniece vienā no notikušajā tiesas sēdēm norādīja, ka Valsts darba inspekcija nebija konstatējusi pārkāpumus darba vietā un visas darba vietas grīdas ir ar neslidenu pārklājumu, kas nav bīstams, tāpēc prasība ir izteikta bez pamata. Tāpat viņa atsaucās uz liecinieku teikto, apgalvojot, ka grīdas tobrīd nebija nedz slapjas, nedz slidenas.

Tāpat advokāte atsaucās uz Timofejevas slimības lapu un ekspertu atzinumiem par prasītājas veselības stāvokli pirms traumas gūšanas - jau iepriekš Timofejeva ir daudzas reizes kritusi un guvusi galvas traumas, kā arī viņai esot bijuši konstanti reiboņi un sāpes mugurpusē. Tāpēc viņas gūto traumu darba vietā vajadzētu uzskatīt par cilvēcisku negadījumu neuzmanības dēļ.