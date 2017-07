Lielākais izaicinājums - kravu piesaiste uz Āziju

To Astanā starptautiskajā Expo 2017 izstādē Latvijas paviljonā notiekošajā konferencē Globālās transporta kustības perspektīvas. Eirāzijas potenciāls, uzsvēra gan Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis, gan satiksmes ministrs Uldis Augulis. Savukārt, runājot jau par konkrētiem darbiem, uzņēmuma Latvijas dzelzceļš prezidents Edvīns Bērziņš minēja, ka līdz septembra vidum uzņēmumam ir jāsniedz savs redzējums, kā palīdzēt Kazahstānas investīcijām ieplūst kādā no trim Latvijas brīvostām, izveidojot tur abu valstu kopīgu loģistikas centru kravām, kas no Ķīnas caur Kazahstānu un Latviju dodas uz Ziemeļeiropu. Vēl viens darba virziens, kas, kā atzina E. Bērziņš, pagaidām gan ir tikai ieceres līmenī, ir izveidot Latvijas Kazahstānas loģistikas centru (ar mūsu valsts investīcijām) Kazahstānas speciālajā ekonomiskajā zonā Horgosā, kas atrodas pie Ķīnas robežas.

Visi konferences dalībnieki, gan no Latvijas, gan Kazahstānas, minēja, ka abu valstu attīstītā dzelzceļa infrastruktūra, kā arī izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums – Latvija ir vārti uz Ziemeļeiropu, savukārt Kazahstāna – vārti uz Āziju, ir būtiski priekšnoteikumi veiksmīgai sadarbībai, lai iekļautos Eirāzijas transporta koridorā. To savā runa atzīmēja arī Kazahstānas premjerministra pirmais vietnieks Askars Mamins, sakot, ka Latvijas jūras ceļi nodrošina lieliskas iespējas kravas no Ķīnas nogādāt uz Skandināviju.

Latvijas dzelzceļa prezidents E. Bērziņš, atbildot uz DB jautājumu, kāds Latvijai būs galvenais ieguvums no kopīga loģistikas centrā Horgosā, skaidroja, ka tā noteikti ir kravu komplektēšana. Viņš minēja piemēru, ja kāds uzņēmums no Latvijas vēlas nosūtīt konteineru uz Ķīnu, bet preču apjoms ir tikai puse konteinera, tad šādu kravu pārvadātājam sūtīt ir ļoti neizdevīgi. Un kopīgi loģistikas centri sniegs iespēju kravu komplektēšanai no dažādiem uzņēmumiem, kad vienā konteinerā varēs salikt vairāku uzņēmumu sūtītās kravas.

Tiesa, Latvijai kravu piesaistē no Ķīnas caur Kazahstānu ir viens būtisks izaicinājums, kam nav ātra risinājuma. Proti, kā norādīja, Kazahstānas dzelzceļa prezidents, ja Latvija vēlas piesaistīt konteinerus no Āzijas, tad ir nepieciešams, lai arī atceļā vilcieni dotos nevis tukši, bet ar kravām. Tas nav viegli izpildāms uzdevums, jo, kā minēja E. Bērziņš, pašlaik cauri Latvijai pārvadāto kravu tranzīta plūsmā tikai 35% ir kravas no Rietumiem uz Āziju. Taču te atkal var palīdzēt kopīgie loģistikas centri, kuros konteineri tiktu komplektēti no dažādu uzņēmumu kravām.

