Stena Line stiprinās Latvijas līnijas

To Dienas Biznesam norāda zviedru kompānijas Stena Line (SL) kravu pārdošanas direktors Baltijas un NVS valstīs, SIA Stena Line valdes loceklis Oskars Osis.

Vai Latvijas virzienā jums ir kāda konkurence, neesat kā monopolisti?

Konkurenti prāmju biznesā ir līdzvērtīgi spēlētāji. Nevar saukt par konkurentu sauszemes pārvadājumus Rietumeiropas virzienā. Par konkurentiem šajā reģionā uzskatu DFDS Seaways, Tallink un Transfennica Rietumeiropas un Skandināvijas pārvadājumos no Klaipēdas, Rīgas un Paldiskiem. SL no Lietuvas un Igaunijas pārvadājumus neveic. Pārvadājumus Skandināvijas virzienā (Ventspils‒Nīneshamna) izmanto Latvijas un Lietuvas klienti. Tā kā Lietuvas tirgus ir lielāks, ap 65% no šiem klientiem ir Lietuvas pārvadātāji. Savienojumā ar Rietumeiropu (Liepāja‒Trāveminde) lielākais pārvadātāju segments – ap 65% ‒ ir igauņi ģeogrāfiskā novietojuma dēļ, jo Igaunijas šoferis, nostrādājot vienu maiņu, var ievērot darba un atpūtas režīmu, pēc tam piegādāt kravu Rietumeiropai.

Cik liela iespēja ir spēlēties ar tarifiem, vai nevar kāds ienākt ar dempinga cenām?

Pirms pieciem sešiem gadiem startēja līnija Ave Line, bet tas stāsts beidzās bēdīgi. Tobrīd Ave Line, kas kursēja no Liepājas un pēc tam no Rīgas uz Travemindi, konkurēja ar Scandlines, kas strādāja no Ventspils un Liepājas. Līnijas uzradās un pazuda, un ir jājautā, kā viņi to vispār spēja, nebūdami konglomerāts.



Ko prāmju operators šobrīd var nopelnīt, cik bieza ir sviesta kārta?

Grupas līmenī SL Eiropā šobrīd ir ļoti asa konkurence. Pagājušajā un aizpagājušajā gadā prāmju bizness visā Eiropā bija uz pozitīvas nots, un kompānijas ieguldīja jaunos prāmjos. Pēdējos pāris gados daudzi prāmju operatori Eiropas reģionā ir pasūtījuši 2‒4 kuģus, kas pēc 3‒4 gadiem tiks likti uz līnijām. Ir jautājums, vai neradīsies pārprodukcija un ko darīt ar nosacīti vecajiem prāmjiem. SL gan nedomā šajā reģionā uzlikt pilnīgi jaunus prāmjus, bet aizstāt vecākos ar jaunākiem, kas nāk no citiem reģioniem. Nīneshamnas līnijā šobrīd mums ir divi prāmji, kas ražoti 2008. un 2009. gadā. Nākotnē plānojam nomainīt ar jaunākiem un lielākiem pasažieru kapacitātes un izklaides iespēju ziņā. Līdz ar to ir jāskatās, kā varam palielināt ostu termināļu kapacitāti, lai palielinātu prāmju apkalpošanas ātrumu. Viens šāds projekts ir Ventspilī, otrs ir Zviedrijā, kur ielikts pamatakmens jaunai ostai – Norvik ‒ netālu no Nīneshamnas. Tur trīs gadu laikā tiks uzbūvēts jauns prāmju terminālis. Arī Liepājā ir izstrādāts projekts Terrabalt piestātņu un ostas pievedceļu kapacitātes palielināšanai, kas ļaus kravu plūsmu apkalpot drošāk, ērtāk un ātrāk. Savukārt Trāveminde ir viena no labākajām Vācijas multimodālajām ostām, kas strādā pamatā ar ro-ro un ro-pax pārvadājumiem, un tur tiek turpināti iesāktie projekti. Šobrīd nekādi jauni savienojumi Baltijas jūrā mums gan nav plānoti.

Runājot par konkurenci, jāskatās, kā valstiskā mērogā Latvijas ostām konkurēt par prāmju līniju piesaisti nevis savā starpā, iekšienē, bet Baltijas līmenī ar Klaipēdu vai Paldiskiem, kur pēdējos gados attīstījusies ļoti laba osta, kam ir savienojums ar Kapelskāru Zviedrijā, kur ostas attīstība notikusi sevišķi strauji. Tur ir ieguldīti ļoti lieli līdzekļi ostas infrastruktūras uzlabošanā.

Visu interviju ar O. Osi lasi trešdienas 12. jūlija laikrakstā Dienas Bizness un ceturtdien, 13. jūlijā, portālā db.lv!