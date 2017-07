DNB grupas Latvijā tīrā peļņa pusgadā - 12,2 miljoni eiro

Klientu noguldījumu apjoms uz šī gada 30. jūniju saglabājies 1,2 miljardu eiro apmērā, savukārt kopējo neto aizdevumu portfelis bija 1,5 miljardi eiro. Šī gada otrajā ceturksnī turpināja uzlaboties arī bankas kredītportfeļa kvalitāte; iepriekš izveidotie uzkrājumi problemātiskajiem kredītiem tika samazināti vēl par 1,4 miljoniem eiro. Tādējādi 2017. gada pirmajā pusgadā kopējais iepriekš izveidoto uzkrājumu problemātiskajiem kredītiem samazinājums veidojis 2,1 miljonu eiro.

Tīro procentu ienākumu jomā 2017. gada pirmais pusgads noslēdzies ar 19,5 miljoniem eiro, rādītājiem saglabājoties iepriekšējā gada pirmā pusgada līmenī. Savukārt izmaksu kopējais apjoms veido 18,4 miljonus eiro, kas ir 6 % samazinājums, salīdzinot ar šo pašu periodu pērn, atzīmē bankā.

DNB grupas Latvijā jaunizsniegto kredītu summa 2017. gada 2. ceturksnī pieaugusi līdz 149 miljoniem eiro. Privātpersonu kreditēšanā sasniegti labākie rezultāti kopš 2008. gada. Bankā skaidro, ka cita starpā to nodrošinājusi sadarbība ar valsts programmu, kas atvieglo mājokļa iegādi ģimenēm ar bērniem. 2017. gada pirmajos sešos mēnešos no jauna izsniegtie patēriņa un karšu kredīti sasnieguši 68 % pieaugumu, kopsummai veidojot 11 miljonus eiro. Savukārt no jauna izsniegto hipotekāro kredītu summa šī gada pirmajā pusē sasniegusi 47 miljonus eiro - tas ir 27 % pieaugums salīdzinājumā ar šo pašu periodu pērn.

DNB pārstāvji norāda, ka gada pirmajā pusē stabilas pozīcijas noturējis gan korporatīvais sektors, gan arī DNB Līzings. Finansējuma apjoms juridisko personu kreditēšanā sasniedzis teju 34 miljonus eiro un straujāko attīstību uzrādījusi tieši mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšana. Savukārt DNB Līzings gan juridiskajām, gan privātpersonām šajā ceturksnī izsniedzis vairāk nekā 55 miljonus eiro, uzrādot 13 % pieaugumu pret 2016. gada pirmo pusgadu.

Otrajā ceturksnī DNB banka turpināja paplašināt pakalpojumu klāstu, ko ir iespējams saņemt attālināti. DNB mobilās bankas lietotnē ir ieviesta jauna funkcija - pieteikšanās kredītam un apdrošināšanai, kā arī iespēja pārskatīt un mainīt klienta izvēlēto pensiju plānu.

DNB bankas mātes uzņēmuma Norvēģijā peļņa 2017. gada otrajā ceturksnī ir 5 237 miljoni NOK (550,6 miljoni eiro), kas ir par 669 miljoniem NOK (70,3 miljoniem eiro) vairāk nekā 2016. gada otrajā ceturksnī. Salīdzinot ar otro ceturksni pērn, DNB kopējā pašu kapitāla rādītājs uz šī gada otrā ceturkšņa beigām ir 207,1 miljards NOK (21,8 miljardi eiro).