Grib uzlikt žņaugus skaidras naudas izmantošanai

Lai mazinātu ēnu ekonomiku, jau no nākamā gada plānots ierobežot skaidras naudas apmēru privātos darījumos, tiek arī rosināts aizliegt algu izmaksāšanu skaidrā naudā, trešdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.

Ierobežojot skaidras naudas darījumu summu privātos darījumos, valsts makā jau 2017. gadā papildus varot iegūt aptuveni 100 tūkst. eiro. Tikpat daudz arī 2018. un 2019. gadā. Pēc finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas sacītā valdība konceptuāli ir atbalstījusi ideju par skaidras naudas darījumu ierobežošanu 20 minimālo mēnešalgu apmērā. Pašlaik šis slieksnis būtu 7400 eiro, bet, palielinot minimālo algu līdz 380 eiro mēnesī, tas jau pieaugtu līdz 7600 eiro. Iespējamais risinājums paredzētu, ka fiziskas personas, kuras nenodarbojas ar saimniecisko darbību, nevarētu veikt darījumus skaidrā naudā, kuru summa pārsniedz minēto slieksni, neatkarīgi no tā, vai tas tiek veikts vienā piegājienā vai vairākos. Vienīgais izņēmums varētu būt darījumi, kas slēgti notariāla akta formā, bet notāri šādos gadījumos par to ziņotu nodokļu administrācijai. Skaidras naudas darījumi tiek uzskatīti par visaugstāko krāpšanas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas, kā arī PVN izkrāpšanas risku. Kontrolējošajām iestādēm faktiski neesot iespēju pārbaudīt šādus darījumus, to noslēgšanas datumus, maksājamās summas utt.

