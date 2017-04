Īres ienākumiem dubultos nodokļa likmi

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme par ienākumiem no īres vai nomas tagadējo 10% vietā var pieaugt līdz 20%; vienlaikus plānots noteikt izdevumu normu 50% apmērā, kas ar šo nodokli netiktu aplikta vispār, ceturtdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Jaunās nodokļu stratēģijas ietvaros tiek paredzēta reinvestētās peļņas neaplikšana ar uzņēmuma ienākuma nodokli, taču tā likme, maksājot dividendes, tiktu noteikta 20% apmērā (pašreizējo 15% vietā), taču tiek atcelta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 10%, ko pašlaik maksā dividenžu saņēmēji – fiziskās personas. Lai izlīdzsvarotu situāciju – vienādotu ienākuma nodokļa likmes – tad arī tiek piedāvāts pašreizējo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi 10% palielināt līdz 20% īres vai nomas ienākumiem.

Vienlaikus saimnieciskās darbības izdevumos, kuri ar šo nodokli neapliekas, līdz šim bija ietverams tikai attiecīgā nekustamā īpašuma nodoklis, bet tagad plānots, ka šajos tēriņos varēs ieskaitīt līdz 50% no šiem ienākumiem. Tādējādi faktiski nodokļa likmes dubultošana, komplektā ar izdevumu normas ieviešanu – 50% apmērā no ienākumiem, būtībā maksājamā nodokļa apmēru nemainītu. Proti, ja līdz šim ienākums no dzīvokļa īres bija 100 eiro, tad nodoklī bija jāsamaksā 10% jeb 10 eiro, savukārt perspektīvā saņemot šos pašus 100 eiro no tiem tiks atskaitīti 50% jeb 50 eiro un atlikušie 50 eiro tiks aplikti ar 20% lielo ienākuma nodokļa likmi – faktiski jāmaksā tie paši 10 eiro.

Lai arī tādējādi ienākuma nodokļa efektīvā likme paliktu tāda pati kāda tā bijusi, tomēr Latvijas namīpašnieku asociācijas prezidents Dmitrijs Trofimovs pieļauj, ka cilvēki nepamanīs detaļas (neapliekamo summu 50% apmērā no īres vai nomas ieņēmumiem), bet ieraugot ienākuma nodokļa dubultošanos vienkārši pāries uz pelēko sektoru un norēķinus ar īrniekiem veiks skaidrā naudā, nevis izmantojot pārskaitījumu.

