Mazie uzņēmēji sašutuši – slogs pieaugs

Šodien valdības sēdē paredzēts skatīt Labklājības ministrijas sagatavotos grozījumus likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, kurā paredzēts ieraksts: «Mikrouzņēmuma darbinieki nav pakļauti veselības apdrošināšanai.»

Tas nozīmē, ka par mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) darbiniekiem nākamgad būs jāmaksā 1% no valstī noteiktās minimālās darba algas jeb 4,3 eiro mēnesī (51,6 eiro gadā). Jāņem vērā, ka likumprojekts paredz veselības apdrošināšanas likmes pieaugumu, un 2019. gadā tam būtu jābūt jau 3% no valstī noteiktās minimālās darba algas, bet 2020. gadā – jau 5%. Tādējādi, nemainoties minimālās algas apmēram, kas no 2018. līdz 2020. gadam plānots 430 eiro mēnesī, 2019. gadā ikmēneša maksājums būtu jau 12,9 eiro mēnesī (154,8 eiro gadā), bet 2020. gadā attiecīgi – 21,5 eiro mēnesī jeb 258 eiro gadā. Iepriekšminēto paredz pagājušajā nedēļā vadībā akceptētais un tālākai izskatīšanai Saeimā nodotais veselības aprūpes finansēšanas likumprojekts. Tā anotācijā Veselības ministrija norāda uz prognozi, ka aptuveni 300 tūkstoši nodokļu nemaksātāju būs spiesti veikt attiecīgās iemaksas, tā rezultātā radīšoties 15,48 milj. eiro lieli ieņēmumi. To, vai patiešām šādi papildu ieņēmumi radīsies, pašlaik ir grūti spriest.



