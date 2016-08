Veiktas izmaiņas VIA SMS Group valdē

Darbu SIA VIA SMS Group valdē ir uzsācis Georgijs Krasovickis, tāpat kā līdz šim darbu SIA VIA SMS Group valdē turpinās Deniss Šerstjukovs un Eduards Lapkovskis, liecina uzņēmuma paziņojums Nasdaq Riga.

SIA VIA SMS Group izsniedz nenodrošinātos aizdevumus privātpersonām kopš 2009.gada. Uzņēmums darbojas izmantojot zīmolus VIA SMS, SAVA Card, VIA CREDIT, VIA CONTO un piedāvā aizdevumus ar atmaksas termiņu līdz 12 mēnešiem Latvijā, Čehijā, Polijā, Zviedrijā un Spanijā. VIA SMS Group ir vairāk kā 750 000 reģistrētu klientu, un kopējais izsniegto aizdevumu apjoms gada laikā ir sasniedzis 55 miljonus eiro.

VIA SMS Group uzņēmumu grupā ietilpstošais uzņēmums ViaSpar (Zviedrija) ir saņēmis atļauju piesaistīt depozītus Zviedrijā līdz SEK 50K apmērā.