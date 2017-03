Vecrīgā sākušies viesnīcas Hilton Garden Inn būvdarbi

Hilton būvniecībai zaļā gaisma - desmit gadus sens projekts pārtop ilgi gaidītā pasaulslavena zīmola viesnīcā, piektdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Kā informē Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes galvenais speciālists Edgars Butāns, par viesnīcas jaunbūvi Grēcinieku ielā 25, Rīgā būvatļaujā ir veikta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, un tas nozīmē, ka attīstītājs ir tiesīgs uzsākt būvdarbus. Kaut ko vairāk par tiem DB neizdodas uzzināt jau mēnešiem ilgi. Arī šoreiz projekta ieceres autora, Lietuvas uzņēmuma Nevertel pārstāve Latvijā zvērināta advokāte Ramona Miglāne atbild: «Atturēšos no komentāru sniegšanas līdz brīdim, kad no klienta saņemšu tiešu uzdevumu to darīt.»

To, ka būvdarbi sākušies, apstiprina gan atvaļinājumā esošais Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis, gan konkrētā projekta autors arhitekts Andris Kronbergs, SIA Arhis arhitekti biroja vadītājs. Pēc saskaņotā projekta patlaban tiek slieta viesnīcas galvenā ēka, kas nākotnē «apaugs» ar vēl divām. Kā zināms, šogad noslēdzās pērn oktobrī Nevertel izsludinātais atklātais arhitektūras konkurss divām piebūvēm viesnīcas ēkai aiz Melngalvju nama. Tādējādi tiks izstrādāts projekts, lai tuvāko gadu laikā savienotu trīs ēkas vienā kompleksā. Pēc A. Kronberga vārdiem, Nevertel turpinās darbu ar viņa vadītā biroja arhitektiem.

