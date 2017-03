Konkursā Gada aģents 2017 noskaidroti Latvijas labākie nekustamā īpašuma aģenti

Godināti konkursa Nekustamo īpašumu aģents 2017 izcilākie nozares profesionāļi. Pēc trim konkursa kārtām un sīvas konkurences apstākļos veiksmīgi paveiktiem sarežģītiem pārbaudījumiem žūrija par Latvijas 2017.gada labāko nekustamo īpašumu aģentu atzina Konstantīnu Ķiuku no kompānijas Royal Estate.

Konkurss Nekustamo īpašumu aģents 2017 tiek organizēts, lai noskaidrotu un godinātu nozares labākos profesionāļus.

Konkursā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku, no kuriem konkursa 2.kārtā tika 50 cilvēki. Žūrijas vērtēšanai tika nodoti 12 video, savukārt seši no tiem tika izvirzīti konkursa trešajai – fināla kārtai. Par finālistiem kļuva: Jānis Kņazs (Corvin Real Estate), Rudīte Ozoliņa (Latio), Uģis Stīpnieks (RJCA), Inga Miglāne-Ābele (Kivi Real Estate), Konstantīns Ķiuka (Royal Estate) un Edgars Švecs (ImperioEstate). Divi no finālistiem, Konstantīns Ķiuka un Edgars Švecs, tika konkursa finālā jau otro reizi. Konkursantiem finālā bija jāprezentē sevi un sava darba specifika, kā arī jāpiedalās interaktīvā lomu spēlē, izspēlējot iespējamo situāciju saskarsmē ar potenciālo klientu, kura lomu spēlēja Dailes teātra aktieris Dainis Grūbe.



1. vietu konkursā Gada aģents 2017 izcīnīja Konstantīns Ķiuka no kompānijas Royal Estate.

2. vietu ieņēma Inga Miglāne-Ābele no kompānijas Kivi Real Estate.

Konkursā bronzu izcīnīja jeb 3. vietu ieguva Edgars Švecs no kompānijas ImperioEstate.