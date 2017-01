Rīgas domes Satiksmes departaments šogad plāno veikt ielu seguma periodiskās atjaunošanas darbus deviņās Rīgas centra ielās, un prognozējamās segumu atjaunošanas izmaksas veidos aptuveni 12 miljonus eiro, informēja departamenta preses pārstāve Una Ahuna-Ozola.

Viņa papildināja, ka precīzas izmaksas būs zināmas, noslēdzoties cenu aptaujai.

Gājējiem, velobraucējiem un transportlīdzekļu vadītājiem jārēķinās, ka šī gada būvdarbu sezonā būs apgrūtināta pārvietošanās Rīgas centra maģistrālajās ielās. Segums tiks atjaunots Brīvības ielā posmā no Lāčplēša ielas līdz Gaisa tiltam, Krišjāņa Valdemāra ielā posmā no Kronvalda bulvāra līdz Skanstes ielai, Duntes ielā no Skanstes ielas līdz Laktas ielai, Elizabetes ielā posmā no Eksporta ielas līdz Satekles ielai, Stabu ielā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Valmieras ielai, Dzirnavu ielā no Gogoļa ielas līdz Tērbatas ielai, Merķeļa ielā no Marijas ielas līdz Brīvības bulvārim, kā arī Lenču un Ganu ielās.

Kā skaidro Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Emīls Jakrins, ņemot vērā iepriekšējos gados uzkrāto pieredzi, seguma atjaunošanas laikā pastiprināta uzmanība tiks pievērsta satiksmes organizācijai, no būvniekiem prasot to nodrošināt ērtu un drošu visiem satiksmes dalībniekiem. «Nepieļausim, ka tiek atkārtotas situācijas, kad tiek izjauktas ietves abās ielas pusēs vairāku kvartālu garumā, apgrūtinot visneaizsargātāko satiksmes dalībnieku pārvietošanos,» sola Jakrins.

Jakrins soloties «stingri sekot līdzi tam, lai darbi tiktu veikti ritmiski, ievērojot gājēju un braucēju intereses».

Tāpat apjomīgākie asfaltēšanas darbi tiks veikti nakts stundās, lai satiksmes ierobežojumi pēc iespējas mazāk aizkavētu rīdzinieku ikdienas gaitas, un būvniekiem būs noteikums darbus pabeigt līdz ar skolēnu brīvlaika beigām - 1.septembri.

Šogad ielu seguma atjaunošanas darbu projektēšanu - apliecinājuma karšu izstrādi - veiks SIA «BRD projekts», procesā pieaicinot arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas speciālistus un ainavu arhitektus. Pēc tam, kad BRD projekts iesniegs ielu seguma atjaunošanas darbu projektus, notiks diskusijas par labākajiem tehniskajiem un vizuālajiem risinājumiem.

Ielu seguma periodiskās atjaunošanas laikā ielas brauktuvei tiek uzklāts jauns asfaltbetona vai bruģa segums, atjaunotas vai uzlabotas brauktuves apmales, regulētas komunikāciju aku lūkas, uzklāts jauns ceļa horizontālais apzīmējums, bet saglabājot līdzšinējo ielas ģeometriju un nepārbūvējot esošās pazemes komunikācijas.