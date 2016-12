Pillar Investment Group maina nosaukumu un zīmolu

Noslēdzot Pillar Investment Group, AS reorganizāciju, sabiedrība mainījusi tās nosaukumu un ieviesusi jaunu zīmolu. Turpmāk sabiedrības nosaukums būs New Hanza Capital, AS, informē AS ABLV Bank pārstāve Jekaterina Koļesina.

New Hanza Capital, AS ir 2006.gadā dibināts uzņēmums. 2016.gada laikā tika veikta sabiedrības reorganizācija, izveidojot nekustamo īpašumu uzņēmumu, kura darbības mērķis ir ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus komercīpašumos.

Vienlaikus ar uzņēmuma nosaukuma maiņu ieviests jauns New Hanza Capital, AS zīmols, kura logotipa grafiskā zīme - stilizēts mūris - simbolizē uzņēmuma stabilitāti un investīciju drošību. Mūra senatnīgie izciļņi netieši norāda arī uz Hanzas savienību, kas minēta uzņēmuma nosaukumā.

Par uzņēmuma galveno tīmekļa domēnu ir izvēlēta nosaukuma abreviatūra ar jaunās paaudzes domēna paplašinājumu - nh.capital.

«Ar jaunā vārda un zīmola ieviešanu esam noslēguši darbietilpīgo sabiedrības reorganizācijas procesu, kas ļaus mums nākotnē realizēt savus darbības mērķus. Jaunais vizuālais tēls pilnībā atbilst mūsu darbības būtībai - stabils uzņēmums, ar pārdomātu investīciju stratēģiju. Pateicoties labai kapitalizācijai, mēs varam veikt ieguldījumus ar ilgtermiņa skatījumu un vīziju, koncentrējoties uz ilgtermiņa stabilu vērtību izveidi. Jāpiebilst, ka savu darbības mērķu īstenošanai, jau tuvākajā laikā plānojam piesaistīt uzņēmuma papildu finanšu resursus, emitējot parāda vērtspapīrus,» atzīmēja New Hanza Capital, AS izpilddirektors Andris Kovaļčuks.

Šobrīd New Hanza Capital, AS nekustamā īpašuma portfeli veido biroju ēkas, tirdzniecības telpas un loģistikas centrs, to vidū airBaltic centrālais birojs Lidostā Rīga, loģistikas centrs Ķekavas novadā un citi.

Pārvaldot portfeli, New Hanza Capital, AS tiecas ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un audzēt īpašumu vērtību ilgtermiņā. New Hanza Capital, AS ieguldījumu mērķa pilsētas ir Rīga, Minhene, Hamburga un Luksemburga, bet laikam ejot paredzams, ka tiks uzsākta darbība arī citās pilsētās.

New Hanza Capital, AS iegādājas komercīpašumus, kuriem ir skaidrs vērtības pieauguma potenciāls, pilsētās ar skaidru ekonomiskās attīstības perspektīvu. Perspektīvā uzņēmums izvērtē iespēju uzsākt arī trešo pušu līdzekļu pārvaldīšanas pakalpojumus.

New Hanza Capital, AS ir 2006.gadā dibināts uzņēmums. 2016.gada laikā tika veikta sabiedrības reorganizācija, izveidojot nekustamo īpašumu uzņēmumu, kura darbības mērķis ir ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus komercīpašumos.