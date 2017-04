Pircējiem svarīga preces seja  

Saldumu zīmola SIA Taste Caps! apgrozījums gadu no gada aug par 20% un pērn sasniedza 120 tūkstošus eiro apgrozījumu

Uzņēmums arī nedaudz eksportē – aptuveni 10%. Nākotnes plānos ietilpst paplašināšanās, piemēram, iegādājoties konfekšu glazēšanas iekārtu, palielinot kapacitāti. Roku darbs saglabāsies, bet tas kļūs nedaudz ātrāks. «Mūsu lielais klupšanas akmens eksportā ir cena. Cilvēku darbs vienmēr ir krietni dārgāks. Ja gribam kaut ko eksportēt, mums jādomā, kur un kā varam samazināt cenas, saglabājot mūsu konfektēm raksturīgākās īpašības. Veiksmīgā apjomu palielināšanas gadījumā varam modernizēt ražošanu,» saka Ilze Garanča, SIA Taste Caps! īpašniece.

Pērn gada nogalē uzņēmums nozīmīgi mainīja iepakojumu. «Agrāk iepakojums bija sirsnīgāks un vienkāršāks, bet šobrīd tam ir jauna elegance un tas ir labāk pamanāms lielveikalos. Sapratām, ka tāds iepakojums, kāds mums bija, veikalu plauktos bija nemanāms. Tas derēja mazo veikaliņu koncepcijai, bet, kad jāuzrunā klients divās sekundēs, ejot garām plauktam, šis iepakojums bija par mierīgu. Tikai nomainot iepakojumu, pārdošanas rezultāti Stockmann ir pieauguši vairāk nekā desmit reizes. Ar to mēs uzreiz tirgotājam kļūstam interesantāki, viņi ir ar mieru ņemt plašāku sortimentu un esam uzsākuši sarunas arī ar Igaunijas un Somijas veikaliem,» atzīst I. Garanča.

Lieldienām SIA Taste Caps! korporatīvajiem klientiem uzņēmums sagatavojis krāsainas trifeles. «Līdz ar to, ka strādājam korporatīvo klientu segmentā, mums jābūt radošiem, jāspēj izdomāt kaut ko jaunu, kas ir ne vien garšīgs, bet arī interesants,» saka I. Garanča. Šajos produktos uzņēmums izmanto dabīgas šokolādes krāsas. Piemēram, zaļā iegūta no zaļajiem augiem, bet sarkanā no bietēm. «Izmantojam speciālās dabīgās šokolādes krāsas. Tāpēc mums nav zilās krāsas, jo to nevar panākt dabīgā ceļā. Tādējādi saglabājam dabiskuma koncepciju,» viņa teic.

Šobrīd SIA Taste Caps! tirdzniecība veikalos veido 30% no apgrozījuma, pārējais ir korporatīvie klienti. «Mums vēl ir, kur augt veikalos. Tāpēc liels akcents uz iepakojumu. Taču mums ļoti patīk darbs ar korporatīvajiem klientiem. Tas ir ļoti interesants un varam realizēt jaunumus krietni ātrāk, nekā lielveikalos, kur pārdošanas cikls ir lēns,» saka I. Garanča.