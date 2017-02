Lietuvieši cīnās par to, lai Tesla rūpnīcu būvētu Lietuvā; izdomā veidu, kā piesaistīt autoražotāja uzmanību

Tādējādi lietuvieši vēlas nosūtīt vēstījumu Tesla vadītājam Īlonam Maskam par to, ka Lietuvā «ir daudz spējīgu» cilvēku, kā arī tā ir izcili piemērota rūpnīcas būvniecībai.

Vairāk nekā 40 programmētāji aizvadījuši divas dienas, būvējot virtuālo rūpnīcu Kruonis, Lietuvas centrālajā daļā, netālu no HES un divām lidostām.

Tesla uz to vietnē Twitter atbildējusi: «Lietuva zina ceļu uz mūsu sirdi.»

ASV autoražotājs Tesla plāno būvēt tā saukto Gigarūpnīcu Eiropā, taču vēl nav zināms ne laiks, ne vieta. Saskaņā ar aplēsēm Tesla gigarūpnīcas būvniecība varētu izmaksāt 5 miljardus eiro.

