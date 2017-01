AS Sadales tīkls elektrotīkla modernizācijā šogad ieguldīs 106 miljonus eiro

AS Sadales tīkls visā Latvijā turpina realizēt elektroapgādes investīciju projektus, informē uzņēmums.

Ilgtspējīga elektrotīkla atjaunošanas minimālā prasība ir to modernizēt atbilstoši klientu vajadzībām un katru gadu pilnībā atjaunot vismaz 2% no kopējā elektrotīkla apjoma. Šogad plānoto elektrotīkla rekonstrukcijas un uzlabošanas projektos AS Sadales tīkls ieguldīs 106 miljonus eiro.

Katru gadu pilnībā jāatjauno vismaz 2% no kopējā elektrotīkla apjoma un ik gadu nepieciešams rekonstruēt un atjaunot elektrolīnijas vidēji 1600 km garumā. Atbilstoši pieejamajam finansējumam tas ir minimālais apjoms, kuru AS Sadales tīkls ir novērtējusi kā kompromisa variantu starp iedzīvotāju un uzņēmumu maksātspēju un objektīvu nepieciešamību tīkla atjaunošanā, skaidro AS Sadales tīkls izpilddirektors Andis Pinkulis.

Aptuveni 50% no valsts kopējā elektrotīkla vēl aizvien ir padomju laika mantojums un tas vairs neatbilst ne klientu mūsdienu vajadzībām un prasībām pēc kvalitatīvas elektroenerģijas piegādes, ne arī iedzīvotāju apdzīvotības blīvumam un elektroenerģijas patēriņa apjomam – tur, kur bija padomju saimniecības un lielas rūpnīcas, šobrīd bieži vien vairs ir tikai pamestas ēkas, bet kādreizējo pļavu vietā piepilsētās tagad ir plaši jauno projektu ciemati vai arī attīstījusies uzņēmējdarbība. Tādēļ atbilstoši pieejamajam finansējumam AS Sadales tīkls turpina plānveidīgi atjaunot un rekonstruēt elektrotīklu, veikt vadu un balstu nomaiņu, zemsprieguma un vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi kabeļu līnijās, veikt elektrolīniju trašu attīrīšanu no kokiem un krūmiem, kā arī turpina attīstīt elektrotīkla digitalizāciju. Tas, cik daudz un efektīvi tiek ieguldīts elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 30-50 gados, jo tas ir laiks, kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi, norāda A. Pinkulis.

Elektroapgādes kvalitātes rādītāji, kas ietekmē ikvienu Latvijas iedzīvotāju, ir neplānoto elektroapgādes pārtraukumu skaits (nozares rādītājs - SAIFI) un ilgums (nozares rādītājs - SAIDI). Tiecoties sasniegt Eiropas vidējo līmeni, AS Sadales tīkls ir samazinājusi SAIDI koeficientu vienam klientam teju trīs reizes - no 293 minūtēm 2011.gadā uz 104 minūtēm 2016.gadā, savukārt elektroapgādes pārtraukumu skaits samazināts no 5,6 reizēm uz vienu lietotāju 2011.gadā uz 2,2 reizēm 2016.gadā.

AS Sadales tīkls ik gadu elektrotīkla attīstībā iegulda aptuveni 100 miljonus eiro, plānveidīgi veicot gaisvadu līniju pārbūvi kabeļu līnijās, vidējā sprieguma elektrotīkla automatizāciju, transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju un izbūvi, atjauno 110/20/10kV (kilovoltu) apakšstacijas, veic jaunu apakšstaciju izbūvi tuvāk vietām ar lielāko elektroenerģijas patēriņu, vēsturiskā 0,23kV elektrotīkla rekonstrukciju Rīgas vēsturiskajā centrā, kā arī ik gadu tiek veikts apjomīgs elektrolīniju trašu uzturēšanas darbs.