Virtuālo mošķīšu ķeršanas trakums pasaulē pierimst, tomēr kā biznesa iespēja paplašinātā realitāte paliek pievilcīga, piektdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.

Nepilnos divos mēnešos kopš spēles palaišanas apritē Pokémon Go ažiotāžas augstumi acīmredzot jau ir piedzīvoti un garām, tomēr tas gluži nenozīmē, ka nobālētu arī ar digitālo dzīvību apdvesto mošķīšu slava. Pokemonu ķeršanas u.c. darbošanās popularitāte aizvien ir liela, un pēc mobilo ierīču tendenču analīzes kompānijas Apptopia aplēsēm spēli ik dienas pasaulē aktīvi lieto ap 30 miljoniem cilvēku. Tiesa, kritiens no 45 miljoniem jūlija vidū pašā ažiotāžas «siena laikā» ir ievērojams.

Biznesa pusē Pokémon Go potenciāls aizvien tiek novērtēts. Pirmais lielākais ieguvējs no Pokémon Go blakusefekta visdrīzāk bija McDonald’s Japānas bizness, kas ar spēles attīstītājiem bija noslēdzis līgumu un kopā ar saviem Happy Meals komplektiem sāka izsniegt pokemonu figūriņas vēl tad, kad spēle pašu ikonisko mošķīšu dzimtenē vēl nebija oficiāli pieejama. Toreiz, investoriem ķerot un grābjot jebko, ap ko vien ir pagrozījies dzeltenais mīļumiņš Pikačū, šis gājiens McDonald’s Japānas holdinga akcijas cenu vienā dienā uzdzina par 23%. Tas ir straujākais šo akciju lēciens kopš kotēšanas sākuma Tokijā 2001. gadā. Nozares analītiķi spriež, ka veiksmīgā sadarbība McDonald’s Japānā palīdzēs atgūties no sliktās publicitātes saistībā ar iepriekšējiem pārtikas drošības skandāliem.

