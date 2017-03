Snap Inc. zaudē 514,6 miljonus ASV dolāru gadā, bet ir vērts 24 miljardus

Nupat jau lielākā daļa cilvēku līdz 35 gadu vecumam zina, kas ir populārā teksta un attēlu apmaiņas aplikācija Snapchat. Ja ne vēl Latvijā, tad ASV jau nu noteikti. Aplikācijas pielietojumi var būt ļoti amizanti un, to lietojot vai redzot tās piedāvātās opcijas, rodas jautājums - kā šo kompāniju var novērtēt ar 34 miljardiem ASV dolāru?

Taču tieši 34 miljardi dolāru bija Snapchat mātes kompānijas Snap Inc. vērtība pēc pirmās publiskās tirdzniecības dienas šo ceturtdien. Pēc Yahoo Finance datiem, vienas akcijas aizvēršanas cena (24,48 USD) bija par 44% lielāka, nekā atvēršanas cena (17,00 USD). Tas ir lielākais publiskais piedāvājums kopš Alibabas akcijām 2014. gadā, ziņo The New York Times.

Viss izskatās ļoti rožaini un varbūt pat pārāk. Mums nav jēgas salīdzināt Snap Inc. peļņas rādītājus ar Facebook, Alibaba vai kaut Netflix, jo Snap nav peļņas! Pēc Snap publiskotajiem datiem, uzņēmums zaudēja 514,6 miljonus ASV dolāru 2016. gadā. Arī 2015. gads nebija spīdošs (372,9 miljoni ASV dolāru zaudējumi). Snap Inc. ir ļoti savdabīgs, jo tas nav sasniedzis peļņu nevienu gadu kopš tā atvēršanas 2011. gadā un ir arī brīdinājis investorus, ka, iespējams, tā arī nekad nestrādās ar peļņu.

Twitter ir vienīgais uzņēmums, ar kuru mēs varam salīdzināt Snap, jo arī viņi nepārtraukti burtiski zaudē naudu. Twitter aktuālākās problēmas ir jaunu lietotāju atrašana un reklāmas ieņēmumu kritums. Lai gan 2013. gadā Twitter kļuva par publisku kompāniju un tirgoja akciju par 26 ASV dolāriem, šodien biržā to varat nopirkt par laba suši komplekta cenu - 15,79 dolāriem.

Ja peļna mums nedod skaidru skatu uz uzņēmumu, paskatīsimies uz kopējiem ieņēmumiem. Snap ieņēmumi, pēc uzņēmuma datiem, 2016. gadā sasniedza 404 miljonus ASV dolāru. Tātad tā vērtība (34 miljardi dolāru) ir 84 reizes lielāka par ieņēmumiem. Facebook šī attiecība ir 14 reizes, Aphabet - 6 reizes, Amazon - 3 reizes. No šiem diviem rādītājiem izriet, ka Snap ir šķietami milzīgi pārvērtēta kompānija un to varētu saukt par kārtējo interneta vienradzi.

Tomēr, ja mēs ejam vēl tālāk un ignorējam arī ieņēmumus, tad vēl viens nozīmīgs faktors sociālajos tīklos ir engagement. Snapchat lietotāju iesaiste 2016. gadā auga par 48% un pēc uzņēmuma vadības teiktā: «Izaugsme un engagement ir vienīgie faktori, kas ir svarīgi, pārējie ekonomiskie rādītāji mūs neinteresē.»

Nobeigumam jāsaka, ka, lai vai cik juvelnīlas bieži būtu Snapchat aplikācijas opcijas, tas tomēr pārveido veidu, kā jaunieši komunicē, aizstājot vārdus ar attēliem. Snapchat uzrunā un tas ir interesants, it īpaši jaunu cilvēku vidū. Šis arguments, iespējams, arī ir tas, kas uzrunā investorus, kuri jau ilgi ir izsalkuši pēc jaunas sociālo mediju kompānijas.

Svarīgs ir arī jautājums par to, vai investori vienkārši spekulēs ar akciju cenu, vai arī ticēs Snapchat idejai un tomēr kļūs par stratēģiskiem investoriem, bet to jau mums būs redzēt tikai nākotnē.