Tirdzniecībā vairs pieejamas vien pārdesmit konferences UX Riga 2017 biļetes

Digitālo pakalojumu dizaineri un veidotāji pulcēsies trīs dienu konferencē UX Riga 2017. Latviju pārstāvēs pašmāju sociālais pētnieks Agnis Stibe.

Pēc nedēļas, ceturtdien, 23. februārī Latvijā ceturto gadu pēc kārtas notiks konference, kas veltīta tīmekļa vietņu, internetveikalu, e-pakalpojumu un IT sistēmu lietojamībai (usability) un lietotāju pieredzes (user experience) veidošanai.

Vairāk nekā puse apmeklētāju gaidāmi no Igaunijas, Lietuvas, Dānijas, Somijas, arī Polijas, Krievijas, Maltas, Beļģijas, Slovākijas un Čehijas. Ne vien no jaunuzņēmumiem (kā TransferWise, Pipedrive, utml.), bet arī no lielajiem uzņēmumiem, kas nodrošina ikdienas pakalpojumus - bankām, IT izstrādātājiem un citiem.

Īpaši tiek gaidīta lektoru Andy Budd (UK), Alan Klement(US), Andy Moore (DE) un Agņa Stibes (US, MIT) dalība.

Tieši Agnis Stibe, kurš šobrīd strādā kā pētnieks kompānijā MIT Media Lab Bostonā, pārstāvēs latviešu līniju konferencē. Viņa pētījumu joma ir Persuasive technologies jeb psiholoģiskie un sociālie principi, kas jāņem vērā, ja vēlas caur produktu vai tehnoloģiju veiksmīgi mainīt cilvēku uzvedību.

Interesanta programma tiek piedāvāta arī dienas darbnīcās ar Vitaly Friedman (galvenais redaktors Smashing Magazine) par e-komercijas risinājumu veidošanu, Dr. Agnis Stibe (sociālais inženieris MIT Media Lab) vienas dienas garumā iepazīstinās ar pārliecinošu tehnoloģiju veidošanas principiem, bet Alan Klement and Eric M.White (JTBD.info) no ASV palīdzēs apgūt pasaulē atzīto Jobs to be done pieeju jaunu digitālo produktu veidošanā, balstoties uz gala lietotāju vajadzībām.

Detalizēta programma atrodama UX Riga 2017 mājaslapā http://www.uxriga.lv/.

Svarīga informācija tiem, kas vēl tikai plāno apmeklēt konferenci. Šobrīd atlikušo biļešu skaits ir ļoti ierobežots un tirdzniecībā pieejamas vien pārdesmit biļetes.

Organizatori sadarbībā ar LMT Straume piedāvās video tiešraides visas dienas garumā, kuras būs iespējams vērot straume.lmt.lv un db.lv.

Konferenci organizē biedrība UX Riga un CUBE Systems sadarbībā ar Accenture, Evolution Gaming, C.T.Co, Tieto atbalstu.