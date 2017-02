Automašīnu zādzības – kā tās ietekmē apdrošināšanas nozari?

Ja runājam par automašīnu zādzību gadījumiem no apdrošinātāju skatu punkta, mēs runājam par zaudējumiem, kas apdrošināšanas tirgū mērāmi miljonos eiro katru gadu

Šīs izmaksas sevī ietver ne tikai klientiem izmaksātas atlīdzības, bet arī izdevumus, kas radušies nozagtā spēkrata meklēšanas, lietas izskatīšanas un atlīdzības administrēšanas rezultātā.

Pagājušajā gadā apdrošināšanas sabiedrība BALTA atlīdzībās par automašīnu zādzībām izmaksājusi 0,8 milj. eiro. Jāatzīst, ka arī šis gads sācies līdzīgi – šogad esam saņēmuši jau 13 atlīdzību pieteikumus par automašīnu zādzībām. Būtiski atzīmēt, ka šoreiz runa nav par zādzību skaita pieaugumu – saskaņā ar Iekšlietu ministrijas datiem šī gada janvārī reģistrēts teju tāds pats zādzību skaits kā pērn – 63, no kurām 25 gadījumos nozagtie transportlīdzekļi ir atrasti. Mainījušās ir zādzību tendences: pirmkārt, palielinājies vidējais zaudējumu apmērs zādzību rezultātā, jo automašīnas kļūst «jaunākas»; otrkārt, mainījies pieprasījums pēc konkrētu zīmolu automašīnām.

Visbiežāk automašīnu iegādei klients izvēlas izmantot līzinga pakalpojumus, paredzot automašīnas vērtības atmaksu ilgtermiņā.

Apdrošināšana šādām automašīnām, protams, ir kā papildu drošības spilvens, tomēr ir jāņem vērā, ka apdrošināšanai ir arī pašrisks. Piemēram, automašīnas vērtība iegādes brīdī ir 43 tūkst. eiro, pirmā iemaksa 10%, apdrošināšanas pašrisks – arī 10%. Ja pēc diviem gadiem, kad šīs automašīnas tirgus vērtība jau ir nedaudz mazāka par līzinga vērtību, auto tiek nozagts, klienta saistības jeb atlikusī vērtība līzinga līguma izpildei sasniedz teju piecus tūkstošus eiro, kas sevī ietver pašrisku, auto tirgus vērtības starpību un līzinga parādu. Šī ir naudas summa, kas klientam jāatmaksā par sev tajā brīdī neesošu mantu. Vēl viens būtisks aspekts – nav «drošu» automašīnu. Mēs kā apdrošinātājs redzam, ka atsevišķi automašīnu zīmoli un to modeļi ir kļuvuši īpaši populāri automašīnu zagļu vidū. Piemēram, ja vēl pirms dažiem gadiem zagļi iekāroja tikai populārākos automašīnu zīmolus – BMW, Toyota, Volkswagen – šobrīd sarakstam pievienojies arī Huyndai, kuri tiek piedāvāti ar plašu komplektāciju un pēc kuriem pieprasījums arvien pieaug. Zagļu darbu ievērojami atvieglo arī drošības sistēmas, ar kurām aprīkotas minētās automašīnas – kā vienojošais elements zagtajām jaunākās paaudzes automašīnām ir bezatslēgu iedarbināšanas sistēma Keyless Go. Lai gan šī sistēma ir mūsdienīgs tehnoloģijas jaunievedums, kas viennozīmīgi ir gana ērts lietotājam, tomēr jāņem vērā, ka jebkura jau rūpnīcā uzstādītā sistēma, tostarp arī šī, ir pieejama plašai sabiedrībai – tātad ikvienam ir iespēja izpētīt to darbību līdz smalkākajām niansēm. Vēl vairāk – ar Keyless Go sistēmu tiek aprīkotas dažādu zīmolu automašīnas, un zādzību lietpratējiem tas ir vēl saistošāk un pieejamāk.

Viens no aktuālākajiem jautājumiem, runājot par automašīnu zādzībām un apdrošināšanu, ir – vai, palielinoties zādzību skaitam, apdrošinātājs palielinās cenas? Tā ir viena no iespējām, tomēr jāsaka, ka uz šo jautājumu atbilde nav tik viennozīmīga.

Otra iespēja – apdrošinātājs veicina prevenciju, aicinot klientu aprīkot savu spēkratu ar papildu drošības sistēmām. Ja automašīnai būs uzstādīta tirgū pārbaudīta un savu efektivitāti pierādījusi radio meklēšanas sistēma, pašrisks būs nulle. Vienlaikus, ņemot vērā zādzību tendences, Keyless Go sistēma var tikt uzskatīta par riska faktoru, kā rezultātā apdrošinātājs var aicināt klientu aprīkot automašīnu ar papildu drošības sistēmām.

Izvēloties papildus drošības sistēmu, noteikti iesakām sazināties ar savu apdrošinātāju, lai noskaidrotu, kuras pretaizdzīšanas sistēmas būtu efektīvākās konkrētajā situācijā, jo apdrošinātāji regulāri analizē zādzību tendences un zagļu izmantotās metodes, lai rastu piemērotākos drošības sistēmu risinājumus.

Protams, arī pretaizdzīšanas vai meklēšanas sistēmas esamība negarantē, ka auto netiks nozagts, taču pareizā sistēmas izvēle ievērojami apgrūtinās zādzību, kas var likt zagļiem atteikties no savu nodomu īstenošanas. Kā piemēru var minēt premium klases automašīnu zādzību skaita samazināšanos 2015. gadā, kad apdrošinātāji aktīvi veicināja radio meklēšanas sistēmas Sherlog uzstādīšanu, kā rezultātā šajā segmentā nozagto automašīnu skaits samazinājās no 40 automašīnām 2014. gadā līdz trim automašīnām 2016. gadā.