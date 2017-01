Valsts grib apturēt aizejošu vilcienu ar vārdiem «Konsultē vispirms!»

Ekonomikas ministrijas jaunizceptais «rausis» jeb Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāns izskatās gana apetītelīgs, un arī pildījums rosina ēstgribu. Lai gan ierosmes, ko sevī nes jaunais plāns, nav sliktas, gaisā virmo neizpratne par to, kāpēc tās tiek celtas galdā tikai tagad. Saskaņā ar šo plānu, piemēram, tiek solīts, ka beidzot kardināli mainīsies valsts pārvaldes aparāta attieksme pret mums, saviem klientiem. Plašā mērogā no Valsts ieņēmumu dienesta līdz Pārtikas un veterinārajam dienestam tikšot ieviests princips «konsultē vispirms». Dokumentā precīzi secināts, ka «sabiedrībā arvien vairāk rodas neizpratne par kontrolējošo valsts pārvaldes institūciju darbu un pieeju normu skaidrošanā, kas nereti noslēdzas ar soda piemērošanu».

Aiz tādiem «garšīgiem» plāna mērķiem kā produktivitātes celšana, investīciju pieaugums vai pieaugušo tālākizglītība gan slēpjas arī daža laba prusaka izķeksēšana no vecās birokrātijas zupas. Vienkāršs piemērs – tiek solīts atvieglot dzīvi valsts un pašvaldību pārcentīgi regulēto vasaras kafejnīcu īpašniekiem. Savukārt procesa saskaņošanā iecerēts uzlēkt par 21 vietu uz augšu Doing Business reitingā līdz pat 2. vietai 2019. gadā, tostarp samazinot uzņēmēju laika patēriņu administratīvo procedūru veikšanai jeb birokrātijas apkalpošanai. Tiek solīts, ka turpmāk būvniecības procesa dokumentācijas saskaņošana notikšot tikai virtuāli – caur Būvniecības informācijas sistēmu. Līdzīgi atvieglojumi un līdz ar to palēciens reitingā iecerēts saistībā ar nekustamā īpašuma reģistrāciju. Tāpat tiek solīts, ka brilles būs mazāk jādeldē arī grāmatvedības procedūru veikšanai, piemēram, ieviešot iespēju uzņēmējiem veikt nodokļu maksājumus tikai vienā kontā un vienkāršot valsts iestāžu pieprasītās atskaites, kuras satur vienu un to pašu informāciju.

Turklāt plānā ar nākamā gada 1. janvāri kā izpildes termiņu jau atzīmēta reinvestētās peļņas nodokļa atlaides ieviešana, lecot pakaļ Igaunijai. Tikai divu vietu attālumā no esošās (no 42. uz 40. vietu divu gadu laikā), bet tomēr tiek solīta arī labāka investoru tiesību aizsardzība, piemēram, paredzot vienkāršot reorganizācijas procesu un saīsināt termiņu, ja SIA tiek pārveidota par akciju sabiedrību. Atceroties PwC Latvija veikto biznesa līderu aptauju Baltijā un tajā definētos lielākos biznesa riskus, Latvija izcēlās tieši ar uzņēmēju bažām ne tikai par nodokļu sloga palielināšanu, bet arī par pārmērīgu regulējumu, korupciju un uzticības trūkumu. Lietuvā un Igaunijā par šādiem «higiēnas» jautājumiem gan vadītāji vairs galvu nelauza. Jājautā, kāpēc esam pārcentušies centienos visu regulēt. Kāpēc nodokļus kā medību suņus izlaižam pa priekšu? Kāpēc pietiekami asi neesam mēzuši prom korupciju? Kāpēc tas viss nav izdarīts? Turklāt, acīmredzot, atsevišķi ministri cer, ka biznesa investoru nauda sekos reitingiem. Līdz šim gan skaļie saukļi sevi nereti nav attaisnojuši, atcerēsimies kaut vai investoru gaidas un skaudro realitāti, pirms pāris gadiem ieviešot eiro.