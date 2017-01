DB viedoklis: Biznesu rauj demogrāfijas atvarā

Bieži nodokļu pārmaiņas tiek veiktas kā ar cirvi, vien pēc vēziena skatoties, kādas pagales ir sanākušas un kurp aizlidojušas šķēpeles. Tikmēr ēnu ekonomikas un PVN krāpniecības shēmu karaļu apkarošana notiek, kā pārtinot zīdaini

2016. gadā Latvijas uzņēmumu bilance piedzīvojusi dubultu «zemestrīci». Viena gada ietvaros gan likvidēts vēsturē lielākais uzņēmumu skaits, gan reģistrēts vismazāk jaunu komersantu kopš krīzes gadiem. Abus pazemes grūdienus uzņēmumu demogrāfijā izraisījuši līdzīgi faktori, un arī postījumu rokraksts ir līdzīgs. Proti, izmaiņas uzņēmumu dzimšanas un miršanas tendencēs nevar nesaistīt ar pagājušajā gadā valsts pārvaldes uzvesto traģikomēdiju saistībā ar minimālajām sociālajām iemaksām un mikrouzņēmumu nodokļa likmes palielināšanu, kas kā alkoholā mērcēts ķirsis gada nogalē tika uzsprausts uz pašmāju biznesa izredžu jau tā visai saplakušās kūkas.

Likvidēto uzņēmumu skaits jaunreģistrētos uzņēmumus iepriekšējo reizi pārsniedzis deviņdesmito gadu otrajā pusē. Biznesa pamatus sevišķi satricinājuši tādi faktori kā sabiedrības novecošanās un valsts tukšošanās no iedzīvotājiem kopumā. Sevišķi reģionos un tajā biznesā, kam būtisks tuvāks vai tālāks, bet tomēr vietējais pircējs. Tā tas ir tirgotājiem, kas nu ir starp biežāk likvidēto uzņēmumu topa nozarēm. Tāpat, iespējams, situāciju turpina ietekmēt Krievijas tirgus durvju aizciršanās un rubļa grūtās dienas. Jaundibināto uzņēmumu dinamikas atslābums nerunā par labu iedzīvotāju paļāvībai uz nākotni. Jāpatur prātā, ka daļa likvidēto uzņēmumu varētu būt bijusi arī tikai čaula, savukārt, lai saprastu, kāda ir atdeve no jaunveidotajiem komersantiem, jānodala «blusas» no «ziloņiem».

Runājot par nodokļu maksāšanu un darbavietu radīšanu, labāk desmit «ziloņu», nekā desmit tūkstoši «blusu». Runājot par nodokļspējīgiem uzņēmumiem, tie sitas pret visus vienojošās problēmas – valsts tukšošanās – citām šķautnēm, kā kvalificēta darbaspēka trūkums, rūkošais iekšējais tirgus un patēriņš. Neskatoties uz to, tautsaimniecības bicepsus varētu atjaunot nozares ar augstu pievienoto vērtību un tādas ražotnes, kas nodrošinātu gan darbavietas, gan nodokļu bāzi, strādājot maksātspējīgajam eksportam.

Kamēr iedzīvotāju skaits samazinās un sabiedrība noveco, īpaša pamata entuziasmam par saredzamā nākotnē sagaidāmām pozitīvām pārmaiņām nav. Līdz ar to katrai nākamajai valdībai būs vairāk jānopūlas, lai palielinātu nodokļu ieņēmumus pie sarūkoša iedzīvotāju skaita un dīkstāvošas tautsaimniecības. Šā gada nodokļu jaunumos jau redzam jaunās nodokļu konjunktūras pazīmes. Kā sacīja AS BDO Latvia partneris Jānis Zelmenis(09.01. DB), sabiedrība nevēlas maksāt nodokļus, jo neredz jēgu uzturēt valsts aparātu un ierēdņus. Savukārt politiķi nespēj atrast instrumentus, kā piespiest iedzīvotājus maksāt pieaugošā apmērā, ņemot vērā valsts budžeta kuņģa sulas arvien aktīvāku izdalīšanos.